В парке "Яуза" открылась первая голубятня

Голубятня, которая открылась в строящемся на северо-востоке столицы парке "Яуза", больше похожа на миниатюрную дачу на сваях. Во вторник, 14 декабря, в нее начали заселять птиц. За новосельем пернатых наблюдали корреспонденты "РГ".

Построил этот домик для птиц на Ясном проезде город. Но голуби в этой части города поселились еще двадцать лет назад по инициативе Дмитрия Оськина, жителя одного из близлежащих домов. Место для них возле гаражей он выпросил у районных властей. А сам домик смастерил из подручных материалов: досок, металлических листов, сетки. Зато голубей развел самых породистых: бежевых венгерских высоколетных и спортивных чешских сизокрылов. За долгие годы голубевод и его птицы стали местной достопримечательностью. И вот в начале этого года стало известно, что территорию, где стоит голубятня, очистят от построек. Выяснилось, что волновались зря. Власти прислушались к просьбам жителей района и решили во время благоустройства территории нового парка построить и новый дом для голубей.

Как рассказывает "РГ" начальник управления департамента капремонта Москвы Максим Гордиенко, проект дома согласовали с голубеводом. По его просьбе постройку подняли на сваях более чем на метр над землей - чтобы не забрались грызуны. "Новый дом получился больше прежнего в три раза, площадью - 40 квадратных метров и высотой почти 7 метров, - говорит Гордиенко. - Настоящее дизайнерское капитальное строение. Двойные стены сделаны из сосны и пропитаны огнеупорной пропиткой. Внутри - утеплитель. Пол из бруса лиственницы - она помогает сохранять тепло и выводит лишнюю влагу. Есть и окна для проветривания помещения. На втором этаже балконы-вольеры с сеткой. Причем балконы с крышей, так что гулять птицы могут при любой погоде". Внутри помещение оборудовано жердочками, кормушками, местами для гнездования.

И вот голубевод приносит в переносках и будущих жильцов. "Красота-то, какая, - любуется Дмитрий Оськин новостройкой для своих питомцев. - Никогда не думал, что у меня будет такая красивая голубятня. Дважды в день буду за птицами убирать, чтобы всегда было чисто".

Напомню, это вторая голубятня в Москве, построенная городом за 11 лет в рамках благоустройства. Первая появилась в 2019 году на улице Халтуринской,14. В департаменте капремонта Москвы заверили, что если в ходе работ попадутся и другие голубятни, новые голубиные дома построят и для них.