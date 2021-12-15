В подмосковном Орехово-Зуево задержан серийный вор

Ранее судимого 33-летнего жителя Подмосковья задержали за грабеж и серию краж.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Орехово-Зуево в подъезде жилого дома на улице Ленина он в ходе конфликта ударил стеклянной бутылкой по голове 50-летнего местного жителя, после чего схватил его телефон и скрылся. Выяснилось, что потерпевший познакомился с нападавшим на улице.

Изучив запись камеры видеонаблюдения, расположенной в подъезде, полицейские установили личность нападавшего и задержали его на одной из улиц Москвы.

Вскоре полицейские установили его причастность к совершению еще двух краж. Похищенные вещи он сдал в скупку, а деньги потратил. Задержанный взят под стражу.