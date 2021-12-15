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15.12.2021 10:42
Рубрика: Общество

В Воронеже открылся экоцентр по приему вторсырья

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 285(8636)
Упаковку от йогурта, крышки, пакеты, батарейки, сломанную бытовую технику и даже фольгу от конфет в столице Черноземья можно будет сдать на переработку в одном месте. Экоцентр "Собиратор" открылся в центре города.
"Сщбиратор" - это не просто пункт приема сырья. Здесь проводят лекции и мастер-классы, дают новую жизнь старым вещам. Фото: "Собиратор" - Воронеж "Сщбиратор" - это не просто пункт приема сырья. Здесь проводят лекции и мастер-классы, дают новую жизнь старым вещам. Фото: "Собиратор" - Воронеж
"Сщбиратор" - это не просто пункт приема сырья. Здесь проводят лекции и мастер-классы, дают новую жизнь старым вещам. Фото: "Собиратор" - Воронеж

В здании на Кирова, 5, когда-то находился популярный паб "Сто ручьев". Заведение закрылось, но осталось символом неформальной городской активности. И многие из тех, кто когда-то приходил сюда на концерты, сегодня выступают за осознанное потребление. Пунктов приема вторсырья в Воронеже немало, но большинство из них ориентировано на самые простые виды отходов: макулатуру, стекло и пластиковые бутылки. Чтобы сдать небольшие партии, например, полимеров разных типов или ветоши, некоторые вызывают на дом экотакси - машина курсирует по городу по определенному графику, который формируют исходя из заявок.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Собиратор" - сетевой проект, который тоже начинался с такого экомобиля. Первые рейсы состоялись в 2018 году в Москве, затем появились стационарные пункты приема вторсырья под этим брендом. Сегодня в день их посещают около одной тысячи жителей столицы. Вторым городом присутствия стал Санкт-Петербург, где хорошо развивалось движение "Раздельный сбор". В 2021-м "Собиратор" шагнул в регионы.

Придумал его предприниматель Леонид Синицын. Он занимался производством спортивных товаров, а как волонтер участвовал в экологических акциях.

- На очередном бизнес-курсе мне надо было сделать домашнее задание - проект на год. Обычное производство мне уже было неинтересно. И я распространил проектное мышление на помощь экологическим организациям, - рассказал Леонид. - Сегодня у нас 100 сотрудников, большинство работает с бизнесом: вместо рекламы того, какие они красивые и модные, компании теперь показывают, какие они экологичные. Например, используют перерабатываемую упаковку, сажают лес, поддерживают благотворительные проекты. Мы реализуем программу "100 городов "Собиратора" - открываем экоцентры по всей стране.

Это не просто пункты приема сырья, а общественные пространства, где проводят лекции и мастер-классы, дают новую жизнь старым вещам. Например, в декабре в воронежском "Собираторе" идет новогодняя акция: можно обменять надоевшие искусственную елку, игрушки, мишуру, гирлянды и даже детские карнавальные костюмы на понравившийся предмет, которые принесли другие. В самом центре и его паблике в соцсети "ВКонтакте" размещены анонсы мероприятий, связанных с развитием системы раздельного сбора и переработки отходов в Воронежской области. Те, кто не хочет тратить время на поездку в "Собиратор", но уже имеет где-нибудь на балконе ценные залежи рассортированного вторсырья, могут пригласить к себе экомобиль. Правда, выезд платный.

В центре планируют принимать вещи для благотворительных фондов: книги, канцтовары и настольные игры.

Прямая речь

Максим Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области:

- Новый экоцентр в Воронеже будет выполнять одну из важнейших функций в поэтапном внедрении системы раздельного сбора ТКО в регионе - образовательную. Культура ответственного обращения с отходами в нашем обществе только формируется. У граждан возникают вопросы, на которые они должны получать достоверные и исчерпывающие ответы, иначе мы столкнемся с неэффективностью принимаемых мер и непониманием их важности со стороны общества. Мы уверены, что разнообразное, нестандартное, легкое и запоминающееся обучение, которое предполагается в "Собираторе", сможет привлечь к идее раздельного сбора немало жителей нашего города, в том числе и детей.

Редакция благодарит регионального эксперта АСИ по направлению "Экология" Владислава Тищенко за помощь в подготовке материала.

Контакт

Сайт "Собиратора": www.sobirator.ru/sobirator-voronezh. Паблик: https://vk.com/sobirator_vrn.

Белье, газеты и приборы отправят на переработку
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