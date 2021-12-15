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15.12.2021 10:37
Рубрика: Общество

В Воронеже впервые за много лет возвели детский досуговый центр

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 285(8636)
Вместо жилой многоэтажки на левом берегу в Воронеже возвели детский досуговый центр. Первый за 30 лет.

За участок земли на Ленинском проспекте, 201, местное население встало горой: площадку отдали под застройку, и люди не хотели, чтобы у них во дворе появилась высотка. Протесты граждан вынудили администрацию города искать компромиссное решение.

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- На тот момент достаточно большие объемы строительно-монтажных работ уже выполнили, и мы вынуждены были договариваться, искать механизмы... - напомнил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Объект выкупили и достроили, на это потратили более 360 миллионов рублей. В нем открылся спортивно-образовательный центр для детей.

На четырех этажах нового здания разместились разнообразные кружки и секции. В них уже занимается более 900 ребят от шести до 18 лет, и количество учащихся планируют удвоить.

- Сейчас здесь проходят занятия по хореографии, рисованию, борьбе, робототехнике, дошкольной подготовке и другим дисциплинам, - сообщила замглавы города по социальной политике Надежда Савицкая. - Планируется расширить количество образовательных программ до 42 по пяти направлениям: физкультурно-спортивному, художественному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому и техническому.

Для ребят приобрели самое современное оборудование: квадрокоптеры, 3D-принтеры и сканеры, студию мультипликации, графические планшеты и даже шлемы виртуальной реальности. Средства были выделены по нацпроекту "Образование". В спортзале тренируются борцы из муниципальной школы олимпийского резерва N 10.

На цокольном этаже работает центр психолого-педагогической поддержки, где помогают подросткам с девиантным поведением и их родителям.

Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными
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