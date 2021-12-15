Забота о щенке помогла юному москвичу заговорить

В рамках гранта департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Хаски-терапия" специалисты-канистерапевты, психологи и кинологи вместе с подготовленными собаками в течение минувшего года посещали детей-инвалидов и взрослых людей с инвалидностью в столичных социальных учреждениях.

Также канистерапевты и хаски встречались с детьми-инвалидами и их родителями в канискабинете, открытом фондом Клуба "Приключение" Дмитрия и Матвея Шпаро в центре Москвы.

В канистерапевтической лаборатории на улице Чаплыгина уже полгода идет работа. Для некоторых подопечных терапевтические встречи становятся еженедельным и долгожданным ритуалом. А для команды специалистов каждый приходящий малыш или взрослый - это проводник к чему-то новому и часто необыкновенному.

Вот история Тихона - старшего ребенка в многодетной семье, который к семи годам превратился в застенчивого тихоню, объявленного многими специалистами инфантильным сверх всякой меры и вовсе не готовым к поступлению в образовательное учреждение.

Такая оценка детских знаний, умений и навыков (ЗУНов, как принято было говорить в старой школе) проистекала из невозможности Тихона свободно поддерживать беседу с людьми.

Как только мальчик начинал тревожиться или волноваться, его слова переставали складываться в членораздельную речь. Тихон страдал заиканием. Недуг был обнаружен, когда мальчику исполнилось около трех лет и он отправился покорять свой первый детский сад. Случилось что-то, напугавшее малыша. Установить, что это было, не удалось: рождение младших братьев, разлука с матерью, а возможно, окрик сердитого дедушки или некое происшествие, увиденное Тихоном. Загадочное событие разбило голос мальчика на нервную рябь слогов.

Подступиться к молчуну было практически невозможно. Когда он приходил с братьями и сестрами, всеобщий гомон не оставлял шансов для установления контакта с тихоней. Наша команда болезненно переживала неудачу. Канистерапевты хотели "эффективности", которая все никак не наступала. Но так вышло, что однажды семья разделилась, и Тихон приехал один, с бабушкой.

В тот день в центре на Чаплыгина был аншлаг, перерыва для дополнительного выгула собак все не случалось, и 4-месячный стажер по кличке Чак был обнаружен мокрым и сконфуженным в отдельном щенячьем боксе.

Позорный случай требовал экстренного реагирования и свободных рук.

Тихон, взглядом оценив ситуацию, посмотрев на бабушку, которая одобрительно кивнула, двинулся вперед, чтобы прийти на помощь.

- Тихон, привет! У нас тут проблемка. Знакомься, это новый сотрудник - Чак, и он, как видишь, немного подмочил свою репутацию. Его надо теперь отмыть, - прокомментировала канистерапевт.

- Я помогу.

Девушка, держащая Чака и тоже успевшая переглянуться с бабушкой, пригласила Тихона в ванную комнату.

Пара минут ушла на отмывание и сушку щенка, пара минут на возвращение в зал. И вот Тихон уже, как взрослый, зашел с маленьким псом и заботливо ввел его в занятие.

Поймать такой момент - большая удача. Мы делегировали подопечному ответственность за процесс, мягко поддерживая его инициативы, и он осмелел, заговорил.

Конечно, логоневроз не сразу сойдет на нет. Большая часть работы ляжет еще на плечи логопедов и психологов. Какие-то речевые навыки и способы самопомощи Тихону придется развивать самостоятельно, под контролем родителей и при поддержке семьи. Но на занятиях удалось добиться очевидного улучшения состояния: мальчик уверенно и без запинок заговорил.

Как это произошло?

Ребенка выдернули из привычной среды, полной напряжения, в которой есть желание звучать и выученная беспомощность от невозможности быть услышанным. Погрузили его в новую ситуацию, где он стал успешным и ответственным, лидером, который повел за собой щенка.

А ведущий... Ведущий имеет право озвучивать свои планы и руководить, он должен быть услышан, иначе как другие поймут, куда за ним идти?

Этот опыт стали закреплять в работе с детьми и собаками, ненавязчиво поддерживая лидерскую позицию Тихона. А потом состоялся волнительный для всех специалистов "монтаж двух миров": соединение той реальности, в которой мальчик стал уверен в себе и устойчив, и привычных коммунальных будней в многодетной семье.

Родители ответственно подошли к процессу и приводили старшего сына на занятия столько, сколько было нужно для переноса нового навыка на другие сферы жизни. Тихон стал руководить играми младших братьев и сестер, а те научились его слушать и договариваться, используя опыт и мнение третейских судей.

Победа. А щенок Чак, которого поддержал Тихон, вырос из ученика в молодого пса, и он по-прежнему периодически выбирается в кабинет на Чаплыгина, чтобы помогать другим ребятам в раскрытии своего потенциала. В теории игр это называется win-win - исходом без проигравших.