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Рубрика: Общество

Завершился прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов

Текст: Любовь Проценко
Завершился прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare, организованного Московским центром инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития, "Медси" и международным партнером TechTour. Всего 211 проектов из России и Европы пройдут отбор на пилотирование в московских медорганизациях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Акселератор Future Healthcare завершает прием заявок. Всего более 200 проектов из России и Европы пройдут отбор, чтобы получить возможность провести пилот на базе столичных медучреждений. Сейчас организаторы акселератора совместно с главными внештатными специалистами депздрава оценивают актуальность и практическую применимость разработок в системе здравоохранения. Для наиболее перспективных проектов они подберут подходящие площадки для пилотирования. Мы уверены, что акселератор поможет нам найти инновации, внедрение которых повысит качество медпомощи в столице", - сказала Ракова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов.

Future Healthcare - первый акселератор, в рамках которого стартапы смогут запустить пилоты в лучших медорганизациях Москвы и клиниках "Медси", получить обратную связь и заключение от медицинских специалистов, обучить и протестировать технологии на выборках медицинских данных и получить компенсацию затрат на пилотирование - до двух млн рублей.

Со всеми сервисами для стартапов, предоставляемыми Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, можно ознакомиться на его официальном сайте.

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