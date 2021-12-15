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15.12.2021 09:00

ГТЛК завершила поставки авиатехники в рамках программ с госучастием по плану 2021 года

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) выполнила все запланированные на 2021 год поставки авиатехники в рамках лизинговых программ с государственным софинансированием.

За отчетный период ГТЛК передала лизингополучателям 10 вертолетов - 7 Ми-8 и 3 Ансат и 2 самолета L-410. Всего же в рамках программ некоммерческого лизинга авиатехники с 2015 года ГТЛК поставила авиакомпаниям 46 самолетов SSJ100, 19 самолетов L-410, 88 вертолетов Ми-8 и 32 Ансат.

На протяжении многих лет ГТЛК остается безусловным лидером сегмента авиализинга в России (51% объема нового бизнеса и 35% объема лизингового портфеля по итогам 9 месяцев 2021 г. по данным "Эксперт РА"), а также входит в ТОП-50 крупнейших мировых авиализинговых компаний (35-е место по парку воздушных судов). На 01.12.2021 г. флот ГТЛК составляет 310 воздушных судов.

ГТЛК играет особую роль на стыке интересов авиакомпаний и производителей. Компания формирует спрос на продукцию российского авиастроения, повышает ее конкурентоспособность, поддерживает отечественное производство, предлагает авиакомпаниям конкурентоспособные и льготные условия лизинга и способствует импортозамещению их флота.

По состоянию на 01.12.2021 г. ГТЛК законтрактовала на российских заводах 224 воздушных суда, инвестировав в закупку техники свыше 158 млрд рублей. Заказы ГТЛК помогают обеспечивать рабочие места на градообразующих предприятиях. Так, на авиационном заводе в Комсомольском-на-Амуре построено 46 самолетов SSJ100, на Казанском авиационном заводе законтрактовано 106 вертолетов, на Улан-Удэнском авиационном заводе произведено 50 вертолетов и т.д.

ГТЛК напрямую содействует продвижению на рынке, "раскатке" новых типов отечественных воздушных судов, как это было, например, с самолетом Sukhoi SuperJet 100 - первым пассажирским самолетом, разработанным в постсоветской России. При содействии ГТЛК авиаперевозчикам были выделены компенсации по простоям двигателей, создан обменный пул двигателей на гарантийный ремонт. Кроме того, в 2018 году было принято правительственное постановление №301, по которому выделены субсидии на создание сервисных центров и обменного пула запчастей.

ГТЛК выполнила все запланированные поставки SSJ100 в рамках программы. Общий объем инвестиций в программу из бюджетных и внебюджетных источников на сегодняшний день составляет 96 млрд рублей. На базе программы некоммерческого лизинга SSJ100 была создана авиакомпания "Азимут", обслуживающая новые региональные маршруты. Благодаря этому россияне получили возможность летать на курорты Краснодарского края по доступным ценам. Среди других лизингополучателей и эксплуатантов самолетов ГТЛК - авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings, "Ямал", "ИрАэро", "Якутия", "Северсталь". Каждый третий пассажир SSJ100 в 2016-2020 гг. перевезен именно самолетами ГТЛК.

В настоящий момент ГТЛК участвует в перспективном проекте по формированию флота Дальневосточной авиакомпании, где, безусловно, пригодятся компетенции компании по "раскатке" техники.

"У ГТЛК есть все необходимые компетенции для выстраивания удобной и выгодной для всех участников процесса сбалансированной финансовой модели. Формирование флота Дальневосточной авиакомпании с привлечением средств ФНБ позволит предоставить клиентам максимально комфортные лизинговые ставки. Мы также готовы помочь сформировать систему сервисного обслуживания авиатехники, чтобы обеспечить стабильность работы авиакомпании. Создание на Дальнем Востоке сети сервисных центров, пула запчастей и подменных двигателей для парка судов особенно важно с учетом больших расстояний, сложной логистики и высокой социальной значимости перевозок в ДФО", - говорит генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Всего в рамках проекта по формированию флота Дальневосточной авиакомпании предполагается поставка до 2025 года 45 воздушных судов отечественного производства: 8 самолетов SSJ100, 19 самолетов Ил-114-300, 8 самолетов L-410 NG и 10 легкомоторных самолетов "Байкал". Соглашения о намерениях с производителями и будущим эксплуатантом авиатехники уже подписаны.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ГТЛК

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