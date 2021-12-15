Как климатический эксперимент скажется на бизнесе Сахалина

Сокращение десятой части выбросов парниковых газов позволит компаниям добиться успехов в борьбе за новые рынки, считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. При этом Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждает: при введении такого регулирования регионы могут оказаться в заведомо невыгодном положении по сравнению с другими.

Суть эксперимента состоит в том, чтобы сократить разрыв между эмиссией и поглощением парниковых газов на Сахалине. Сейчас предприятия острова выделяют 12,3 млн тонн углеродного эквивалента в год. Поглощение оценивается в 11 млн тонн. Разница - 1,3 млн тонн - должна быть сокращена к концу 2025 года.

"Квотами будут ограничены выбросы 20 крупнейших предприятий острова, часть сокращения будет обеспечено региональным правительством, - объяснил Лимаренко. - К 2025 году половина транспорта на острове будет ездить на природном газе или электричестве, это позволит сократить выбросы на 18 тыс. тонн СО2 в год. Программа энергосбережения в ЖКХ даст уменьшение углеродного следа еще на 115 тыс. тонн. Газификация области даст экономию в 430 тыс. тонн".

Законопроект об углеродном эксперименте направлен в Госдуму. Компании смогут получать углеродные единицы, которые будут начисляться за неполную выборку квоты на выбросы, установленной для конкретного производства, или за реализацию проектов, увеличивающих поглощение парниковых газов. Речь в первую очередь идет о посадке деревьев и уходе за лесами. Кроме того, есть возможность улавливать углекислый газ из воздуха и закачивать его в подземные хранилища. "Передовики" смогут продавать углеродные единицы коллегам, зарабатывая на реализованных проектах.

"Меняется весь экономический уклад, появились новые источники энергии. Повышение энергоэффективности - часть конкурентной борьбы. Поэтому сейчас самое время сокращать потребление ресурсов, а это связано со снижением углеродного следа", - отмечает Лимаренко.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) к этим идеям отнеслись осторожно. В своем отзыве на законопроект, направленном в администрацию президента (копия есть в распоряжении "РГ"), бизнес обращает внимание на то, что при установлении ограничений для энергетической генерации при неизменном тарифе для населения, цена электричества для промышленных предприятий может вырасти в полтора раза.

В целом поддерживая замысел эксперимента, в РСПП предлагают отказаться от квотирования выбросов в принципе или предусмотреть исключения для ряда отраслей. Кроме того, бизнес просит не распространять эксперимент на другие регионы: по их мнению, все правовые и экономические механизмы необходимо сначала отработать на Сахалине.