Как в Якутии помогают детям избавиться от лишнего веса

"Когда у девятилетней дочери размер одежды больше твоего, становится не по себе". С этой фразы четыре года назад началась "Peremena" - единственный в России клуб, где детям с избыточным весом оказывают комплексную помощь.

Килограммы сами не уходят

Когда Айталина, средняя из трех дочерей жительницы Якутска Виктории Контоевой, начала стремительно набирать вес, женщина придумала танцевальный проект "Кэрэ ситимэ" ("Рядом с мамой"), в котором стали участвовать и другие семьи. Специально выбрала такую активность, чтобы заниматься вместе, да и танцы - отличная альтернатива спорту. Концерты мам и дочек с успехом прошли в региональном центре и других районах республики, но для себя Виктория сделала вывод: основную проблему одной хореографией не решить.

Название клуба родилось не сразу - перебрали кучу вариантов, пока не всплыло слово "перемена". Светлое, энергичное, с двойным значением: это и преображение, и перерыв между уроками, который так любят дети. Некоторые родители ласково говорят: "Переменка".

Матрена Кузьмина привела в клуб свою дочь, девятилетнюю Нарыяну. Ее, младшенькую, в семье баловали: дома не переводились шоколадки, вкусности и газировка. Вскоре стрелка весов застыла на отметке 60 килограммов.

- Чего мы только ни делали, а вес стоял, - вспоминает Матрена Ивановна. - О клубе узнали случайно, наткнувшись на его страничку в Instagram. Начав заниматься, всей семьей перешли на правильное питание. Исключили "вредности": выпечка у нас только из рисовой, овсяной или цельнозерновой муки, вместо "Колы" - морсы и компоты. Раньше Нарыяна стеснялась своей полноты, не хотела говорить на эту тему, обижалась. Сейчас рассказывает одноклассникам об участии в проекте, с удовольствием кружится перед зеркалом и обсуждает результат: за месяц - минус пять килограммов. А я понимаю: мы многого не знали, вот и не смогли сами решить проблему.

Рекорды со знаком "минус"

По данным ВОЗ, сегодня ожирение входит в число самых распространенных хронических заболеваний в мире. Оно бывает у всех, независимо от социального статуса, профессии, возраста, пола, места жительства.

Якутия исключением не стала: по данным минздрава республики, в 2018 году ожирение диагностировали 1518 детям до 14 лет и 632 подросткам. И с каждым годом число ребят с лишним весом растет.

- Не так давно мы провели комплексное обследование учащихся пяти школ Якутска в двух возрастных категориях, - говорит врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Саввина. - Оказалось, что лишний вес есть у каждого третьего мальчика и у каждой четвертой девочки. В 11 лет больше нормы весили 37,1 процента мужской половины школьников (у 15,7 процента из них - ожирение) и 28,6 - женской (ожирение у 17,9 процента). В 15 лет диагноз "ожирение" поставили 18,4 процента мальчиков и 13,8 процента девочек. Опрос показал, что в их рационе много фаст-фуда и сладких напитков. Плюс у них низкий уровень физической активности: в среднем подростки проводят в сидячем положении около 60 процентов времени. Пандемия усугубила ситуацию.

По данным минздрава РФ, борьба с избыточным весом наиболее эффективна, когда ребенку семь-одиннадцать лет. У четырех из пяти подростков ожирение остается на всю жизнь и может привести к развитию диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия.

Со скидкой на вес

"Peremena" держится на трех китах. "Мама" клуба Виктория - идеолог, главный мотиватор коман­ды и родителей, лоббист, массовик-затейник, продавец, иногда водитель. За спортивное направление отвечает фитнес-инструктор Лена Васильева. Питание - вотчина врача-эндокринолога Марии Местниковой.

За все время через клуб прошло более 200 семей, в этом сезоне их около 30. По словам наставников, они уже на глаз определяют, кто из новичков останется, а кто "сольется". Большинство взрослых не готовы меняться и ждут результата только от ребенка. Но половина успеха зависит от мам и пап, ведь дети перенимают их образ жизни и пищевые привычки, да и не готовят сами себе.

Самое сложное в борьбе с лишним весом - начать. Особенно подросткам, у которых все вместе: и гормоны, и желание хорошо выглядеть, и бунт. Для многих полных детей спорт - то еще испытание, словами тут не поможешь.

- Таким ребятам нужна комфортная среда, где никто не подгоняет и не смеется, - отмечает Лена Васильева. - Нагрузку надо адаптировать - скидка на вес обязательна. Поначалу им сложно выполнить даже самые простые упражнения. Но дети любят играть, появляется азарт - на этом и строятся занятия. Тело привыкает быстро: если не бросить занятия при первых трудностях - результаты будут. С девочками легче: они больше заботятся о своей внешности и от природы старательнее, выносливее. Зато у мальчишек, которые занимаются на совесть, вес, как правило, уходит быстрее.

Достучаться до сердец

С финансовой стороной вопроса сложно - за четыре сезона "Peremena" лишь однажды получила грант. Наняли специалиста, который профессионально занимается подготовкой заявок, но пока безрезультатно.

- Когда мы только начинали, искали подобные клубы в других регионах, чтобы перенять опыт. Но их нет, - говорит "мама" проекта. - Пришлось все делать самим, методом проб и ошибок. Хочется, чтобы государство обращало внимание на такие проекты, ведь дети с ожирением в группе риска по целому ряду серьезных заболеваний. К тому же полнота может создать психологические проблемы в будущем, помешать им строить карьеру и личную жизнь. Работу с такими детьми на поток не поставишь, группы небольшие - а ведь надо как-то зарабатывать. Сложно и с кадрами - нас трое, и сколько ни пытались, замену не нашли. Специфику понимают не все: тут надо действительно любить детей, знать, что у них в душе творится, и хотеть помочь.

Привлечь внимание к проблеме удалось лишь спустя три года после основания клуба. В 2021 году проект получил поддержку минздрава Якутии - теперь перед началом занятий дети проходят комплексное обследование в республиканском педиатрическом центре. Специалисты определяют, нет ли у избыточного веса ребенка медицинских причин, и дают рекомендации по физнагрузкам.

Кстати

По указу главы Якутии Айсена Николаева одним из приоритетных направлений Десятилетия здоровья (2021-2030 годы) стало создание в республике школы правильного и здорового питания. Ее задачи - профессиональное сопровождение людей диетологами и нутрициологами, обеспечение полноценного и сбалансированного питания и коррекции веса.

В настоящее время специалисты разрабатывают региональную модель здорового детского питания. Внедрить ее планируют с 1 сентября 2022 года.