Как в Якутии помогают детям избавиться от лишнего веса

Новости

Власти Польши ужесточили меры борьбы с коронавирусом 05:12
После утечки хлора в Красноярском крае проверят ряд предприятий 04:56
В Якутии смягчили ограничения по коронавирусу 04:37
В Минздраве назвали главные симптомы постковидного синдрома 04:18
В США число жертв коронавируса превысило 800 тысяч 03:50
Постпред США при ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана 03:28
В США вынесен приговор мужчине, угрожавшему Пелоси после штурма Капитолия 02:57
Солнечный зонд Parker впервые "коснулся Солнца", пройдя через его корону 02:28
Сенат США поддержал увеличение потолка госдолга 01:40
В Словении выявлены первые случаи заражения "омикрон"-штаммом 01:18
ООН призывает США ослабить санкции против Ирана в рамках СВПД 00:30
Лавров отметил настрой США строить диалог с Россией 00:05
Источник: Ваноли возглавит "Спартак" в ближайшее время 14.12.2021
ЕС готовится реформировать Шенген, учитывая миграцию и COVID 14.12.2021
Левандовски повторил рекорд Мюллера в бундеслиге по голам за год 14.12.2021
"Барселона" уступила "Боке Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны 14.12.2021
"Газпром": Экспорт газа в Китай "существенно увеличится" в конце года 14.12.2021
В Белом доме прогнозируют "взрыв" инфекций из-за "омикрон"-варианта 14.12.2021
Генпрокурор округа Колумбия подал иск о признании штурма Капитолия "терактом" 14.12.2021
Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 14.12.2021
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 14.12.2021
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 14.12.2021
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 14.12.2021
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 14.12.2021
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 14.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 04:49
Рубрика: Общество

Как в Якутии помогают детям избавиться от лишнего веса

Текст: Нинель Гусева
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 285(8636)
"Когда у девятилетней дочери размер одежды больше твоего, становится не по себе". С этой фразы четыре года назад началась "Peremena" - единственный в России клуб, где детям с избыточным весом оказывают комплексную помощь.

Килограммы сами не уходят

Когда Айталина, средняя из трех дочерей жительницы Якутска Виктории Контоевой, начала стремительно набирать вес, женщина придумала танцевальный проект "Кэрэ ситимэ" ("Рядом с мамой"), в котором стали участвовать и другие семьи. Специально выбрала такую активность, чтобы заниматься вместе, да и танцы - отличная альтернатива спорту. Концерты мам и дочек с успехом прошли в региональном центре и других районах республики, но для себя Виктория сделала вывод: основную проблему одной хореографией не решить.

Фото: istock
Доктор Ковальков рассказал, почему быстрые диеты приводят к ожирению

Название клуба родилось не сразу - перебрали кучу вариантов, пока не всплыло слово "перемена". Светлое, энергичное, с двойным значением: это и преображение, и перерыв между уроками, который так любят дети. Некоторые родители ласково говорят: "Переменка".

Матрена Кузьмина привела в клуб свою дочь, девятилетнюю Нарыяну. Ее, младшенькую, в семье баловали: дома не переводились шоколадки, вкусности и газировка. Вскоре стрелка весов застыла на отметке 60 килограммов.

- Чего мы только ни делали, а вес стоял, - вспоминает Матрена Ивановна. - О клубе узнали случайно, наткнувшись на его страничку в Instagram. Начав заниматься, всей семьей перешли на правильное питание. Исключили "вредности": выпечка у нас только из рисовой, овсяной или цельнозерновой муки, вместо "Колы" - морсы и компоты. Раньше Нарыяна стеснялась своей полноты, не хотела говорить на эту тему, обижалась. Сейчас рассказывает одноклассникам об участии в проекте, с удовольствием кружится перед зеркалом и обсуждает результат: за месяц - минус пять килограммов. А я понимаю: мы многого не знали, вот и не смогли сами решить проблему.

Рекорды со знаком "минус"

По данным ВОЗ, сегодня ожирение входит в число самых распространенных хронических заболеваний в мире. Оно бывает у всех, независимо от социального статуса, профессии, возраста, пола, места жительства.

Якутия исключением не стала: по данным минздрава республики, в 2018 году ожирение диагностировали 1518 детям до 14 лет и 632 подросткам. И с каждым годом число ребят с лишним весом растет.

Диетолог перечислила самые важные продукты для зимнего завтрака

- Не так давно мы провели комплексное обследование учащихся пяти школ Якутска в двух возрастных категориях, - говорит врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Саввина. - Оказалось, что лишний вес есть у каждого третьего мальчика и у каждой четвертой девочки. В 11 лет больше нормы весили 37,1 процента мужской половины школьников (у 15,7 процента из них - ожирение) и 28,6 - женской (ожирение у 17,9 процента). В 15 лет диагноз "ожирение" поставили 18,4 процента мальчиков и 13,8 процента девочек. Опрос показал, что в их рационе много фаст-фуда и сладких напитков. Плюс у них низкий уровень физической активности: в среднем подростки проводят в сидячем положении около 60 процентов времени. Пандемия усугубила ситуацию.

По данным минздрава РФ, борьба с избыточным весом наиболее эффективна, когда ребенку семь-одиннадцать лет. У четырех из пяти подростков ожирение остается на всю жизнь и может привести к развитию диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия.

Со скидкой на вес

"Peremena" держится на трех китах. "Мама" клуба Виктория - идеолог, главный мотиватор коман­ды и родителей, лоббист, массовик-затейник, продавец, иногда водитель. За спортивное направление отвечает фитнес-инструктор Лена Васильева. Питание - вотчина врача-эндокринолога Марии Местниковой.

За все время через клуб прошло более 200 семей, в этом сезоне их около 30. По словам наставников, они уже на глаз определяют, кто из новичков останется, а кто "сольется". Большинство взрослых не готовы меняться и ждут результата только от ребенка. Но половина успеха зависит от мам и пап, ведь дети перенимают их образ жизни и пищевые привычки, да и не готовят сами себе.

Фото: iStock
Названы гормоны, способные убрать из организма лишний жир

Самое сложное в борьбе с лишним весом - начать. Особенно подросткам, у которых все вместе: и гормоны, и желание хорошо выглядеть, и бунт. Для многих полных детей спорт - то еще испытание, словами тут не поможешь.

- Таким ребятам нужна комфортная среда, где никто не подгоняет и не смеется, - отмечает Лена Васильева. - Нагрузку надо адаптировать - скидка на вес обязательна. Поначалу им сложно выполнить даже самые простые упражнения. Но дети любят играть, появляется азарт - на этом и строятся занятия. Тело привыкает быстро: если не бросить занятия при первых трудностях - результаты будут. С девочками легче: они больше заботятся о своей внешности и от природы старательнее, выносливее. Зато у мальчишек, которые занимаются на совесть, вес, как правило, уходит быстрее.

Достучаться до сердец

С финансовой стороной вопроса сложно - за четыре сезона "Peremena" лишь однажды получила грант. Наняли специалиста, который профессионально занимается подготовкой заявок, но пока безрезультатно.

- Когда мы только начинали, искали подобные клубы в других регионах, чтобы перенять опыт. Но их нет, - говорит "мама" проекта. - Пришлось все делать самим, методом проб и ошибок. Хочется, чтобы государство обращало внимание на такие проекты, ведь дети с ожирением в группе риска по целому ряду серьезных заболеваний. К тому же полнота может создать психологические проблемы в будущем, помешать им строить карьеру и личную жизнь. Работу с такими детьми на поток не поставишь, группы небольшие - а ведь надо как-то зарабатывать. Сложно и с кадрами - нас трое, и сколько ни пытались, замену не нашли. Специфику понимают не все: тут надо действительно любить детей, знать, что у них в душе творится, и хотеть помочь.

Диетологи назвали приводящие к старению кожи пищевые привычки

Привлечь внимание к проблеме удалось лишь спустя три года после основания клуба. В 2021 году проект получил поддержку минздрава Якутии - теперь перед началом занятий дети проходят комплексное обследование в республиканском педиатрическом центре. Специалисты определяют, нет ли у избыточного веса ребенка медицинских причин, и дают рекомендации по физнагрузкам.

Кстати

По указу главы Якутии Айсена Николаева одним из приоритетных направлений Десятилетия здоровья (2021-2030 годы) стало создание в республике школы правильного и здорового питания. Ее задачи - профессиональное сопровождение людей диетологами и нутрициологами, обеспечение полноценного и сбалансированного питания и коррекции веса.

В настоящее время специалисты разрабатывают региональную модель здорового детского питания. Внедрить ее планируют с 1 сентября 2022 года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Минздраве назвали главные симптомы постковидного синдрома
Постпред США при ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана
Солнечный зонд Parker впервые "коснулся Солнца", пройдя через его корону
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии