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Рубрика: В мире

Лидеры стран Центральной Азии приглашены в Индию на День Республики

Текст: Татьяна Дмитракова
Индия ожидает ответов лидеров пяти стран Центральной Азии на приглашение принять участие в качестве главных гостей Дня Республики (R-Day) 2022 года, который будет праздноваться 26 января. Предполагается, что детали визита будут окончательно согласованы в ходе встречи министров иностранных дел Индии и Центральной Азии, которую министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар проведет в эти выходные в Дели.
Фото: g-switch.org Фото: g-switch.org
Фото: g-switch.org

Официальные лица сообщили, что министерство иностранных дел Индии обратилось к правительствам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с просьбой подтвердить присутствие глав этих государств до того, как как будут переданы официальные приглашения, - такой порядок предусмотрен протоколом для гостей Дня Республики.

Если приглашения будут приняты, представители пяти стран впервые будут присутствовать все вместе на параде в честь Дня Республики. Напомним, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже был главным гостем мероприятия в 2009 году.

По словам официальных лиц, неопределенность в отношении ситуации с COVID-19, а также дополнительная координация, необходимая для многочисленных приглашений, привели к задержке в процессе отправки приглашений, который обычно завершается к декабрю каждого года.

Фото: amurobl.ru
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Источники сообщили газете The Hindu, что одно из пяти центральноазиатских государств еще не ответило на запросы, и окончательное решение по коллективному приглашению будет принято после того, как будут урегулированы все условия. Как ожидается, это произойдет к 18 декабря, когда господин Джайшанкар будет проводить 3-й "Диалог Индия - Центральная Азия".

Дипломаты заявили, что приглашение на R-Day является частью сотрудничества Индии с бывшими советскими республиками, которое усилилось с 2015 года, когда премьер-министр Нарендра Моди посетил столиц этих пяти государств. Индия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2017 году, членами которой являются все страны Центральной Азии, кроме Туркменистана.

Начало "Диалогу Индия - Центральная Азия" было положено в 2019 году, а в июле этого года Субраманьям Джайшанкар принял участие в международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Узбекистане. В прошлом месяце советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал также провел региональный саммит по безопасности в Афганистане. Участие в нем приняли сотрудники Совета национальной безопасности Индии и секретари Советов безопасности пяти государств Центральной Азии, а также России и Ирана.

Фото: lenta.ru
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- Приглашение принять участие в праздновании Дня Республики также является сигналом о том, что Индия хочет расширить свои связи в регионе, - сказал изданию The Hindu бывший посол Индии в Узбекистане Винод Кумар. - Важными остаются морские коммуникации, и встреча в честь Дня Республики поможет укрепить инициативы Индии, касающиеся логистических связей с Центральной Азией через иранский порт Чабахар и международный транспортный коридор Север - Юг.

Решение пригласить президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Джапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева также является частью усилий правительства Нарендры Моди объединять ближайших дальних соседей в групповом формате.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Напомним, премьер-министр Нарендра Моди приглашал глав стран, входящих в Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC) и Инициативу стран Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации (BIMSTEC), на церемонии приведения к присяге в 2014 и 2019 годах, а также десятерых лидеров АСЕАН в качестве гостей Дня Республики в 2018 году.

Официальные лица также заявили, что реконструкция парламентского комплекса Централ-Виста, а также опасения по поводу вероятной очередной волны COVID-19 могут привести к тому, что парад в честь Дня Республики, возможно, потребуется изменить или сократить в 2022 году. В январе 2021 года правительство решило сократить формат парада и количество его участников после того, как главный гость премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия за несколько недель до Дня Республики из-за роста числа случаев COVID-19.

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