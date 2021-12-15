На Колыме могут закрыть предприятия, не выполнившие план по вакцинации

Предприятия и учреждения Магаданской области, не выполнившие план по вакцинации, в ближайшее время могут приостановить работу. Об этом на совещании, посвященном борьбе с распространением коронавируса, заявил глава региона Сергей Носов.

Он дал поручение подготовить постановление с уточненным перечнем организаций, не выполнивших предостережение областного управления Роспотребнадзора.

"Напоминаю про дисциплинарную и административную ответственность главам муниципалитетов. Буду руководствоваться уже новым законом. Даю вам десять дней на работу с этими предприятиями, потому что 27 декабря им придется приостановить свою деятельность", - цитирует Сергея Носова РИА Новости.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 80 процентов колымчан, завершили иммунизацию 74 процента. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Магаданской области вакцинации подлежат 80 процентов работников здравоохранения, образования, культуры, транспорта, общепита и социального обслуживания.