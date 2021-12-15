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15.12.2021 12:06
Рубрика: Общество

Почти каждая пятая семья арендаторов недовольна условиями проживания

Текст: Марина Трубилина
В среднем 17% жителей крупных региональных центров, живущих в арендных квартирах или апартаментах, не удовлетворены жилищными условиями. Об этом говорится в совместном исследовании ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенном во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.

Больше всего недовольных семей в Красноярске - 24%, меньше всего в Новосибирске - 12%. В Казани недовольных 18%, в Сочи - 17%, во Владивостоке - 16%.

Фото: iStock
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В числе недостатков арендного жилья семьи указали отсутствие ремонта или невозможность сделать его, плохое состояние подъезда и общедомовых территорий, плохую шумоизоляцию, высокую и постоянно повышающуюся арендную плату, нехватку социальной инфраструктуры. В десятку недостатков арендного жилья также вошли устаревшая мебель и техника, отсутствие свободных парковочных мест рядом с домом, нехватка бытовой техники, плохие отношения с соседями и неудовлетворительная экологическая обстановка.

Арендаторы во Владивостоке и Новосибирске чаще всего жалуются на отсутствие ремонта или невозможность его сделать, семьи в Казани не удовлетворены высокой арендной платой, а в Красноярске и Сочи - шумоизоляцией в квартирах. При этом большинство арендаторов отнесли к числу обязательных требований к жилью наличие стиральной машины, ремонта, мебели, кухни со встроенной техникой и подключения к интернету.

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