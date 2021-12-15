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15.12.2021 08:14
Рубрика: Происшествия

Самолет рейса Москва-Хабаровск "заминировали" неизвестные

Текст: Дина Непомнящая

Информация о минировании самолета, летевшего из Москвы, поступила в хабаровский аэропорт. Сообщение анонима не подтвердилось.

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Как сообщили в пресс-службе аэропорта, данные об угрозе передали Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО.

Был проведен встречный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты. К работе привлекли службу авиационной безопасности аэропорта, кинологов и взрывотехников краевого УМВД. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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