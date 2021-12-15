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Рубрика: Общество

Сап-райдер нашел ядра времен Крымской войны в дальневосточном заливе

Текст: Анна Бондаренко, Дина Непомнящая
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 285(8636)
Уникальную экспедицию на сап-борде провел спортсмен из Владивостока Максим Харченко в Хабаровском крае. Он прошел по маршруту знаменитого исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского, чтобы найти следы боевых действий в заливе Чихачева (бывший залив Де-Кастри). Там во время Крымской войны русские отбили атаку англо-французской эскадры.
Привезенные из Де-Кастри ядра Максим Харченко (слева) подарил хабаровскому аэропорту. Фото: Дина Непомнящая Привезенные из Де-Кастри ядра Максим Харченко (слева) подарил хабаровскому аэропорту. Фото: Дина Непомнящая
Привезенные из Де-Кастри ядра Максим Харченко (слева) подарил хабаровскому аэропорту. Фото: Дина Непомнящая

Максим Харченко, долго изучавший исторические материалы, точно знал, что в этих местах сохранились настоящие пушечные ядра.

- Не вслепую я шел, - признается путешественник. - Мне указал место глава поселка Де-Кастри Сергей Георгиевский. Лет десять назад он тоже нашел здесь ядро.
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Друзей в Де-Кастри Максим обрел в прошлых экспедициях. Харченко давно прославился тем, что бороздит моря и реки на своей четырехметровой доске, мужественно преодолевая штормы. Начал в 2018 году. Тогда он стал первым в мире сап-райдером, которому удалось пересечь Амур, пройти по Амурскому лиману и северной части Татарского пролива, а также проливу Невельского, разделяющему материк и остров Сахалин. В тот раз приморец лишь частично прошел по следам Геннадия Невельского. Но в 2019-м организовал экспедицию, которая полностью повторила один из исторических маршрутов. За 72 дня на сапе Харченко преодолел 1000 километров от севера Приморья до Сахалина. В 2020-м отправился в путь вновь. А в нынешнем году успел завершить уже три экспедиции. Выстраивать их маршруты помогает книга Невельского "Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849-55 гг."

- Я выдвинулся в начале октября. Это была локальная поездка в залив Де-Кастри, чтобы найти ядра, - объясняет Максим Харченко.

Момент, когда достиг цели, вспоминает с трепетом. Ведь он настроился на то, что поиски будут долгими и, возможно, займут не один день. Но удача улыбнулась сразу.

- Я хотел обязательно отыскать ядро без металлоискателя, словно в XIX веке, как если бы на моем месте оказался Невельской со своими офицерами. Вероятность была минимальной, - рассказывает Харченко. - Я высаживаюсь на остров Базальтовый, записываю небольшое видео, выключаю камеру, делаю несколько шагов и вижу: сияет в лучах заходящего солнца мокрый металлический шар. Как будто кто-то за руку к нему подвел!

После сап-райдер долго пытался откопать ядро, которое словно вросло в землю. Голыми руками разгребал гальку, глину и ил. Не терпелось понять, не ошибся ли.

Фото: Печоро-Илычский заповедник
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Еще одна удача: в этом месте неожиданно оказалась хорошая связь. Максим смог выйти в интернет, чтобы сообщить об успехе своим подписчикам в социальных сетях. Жители поселка, увидев новость, стали рассказывать, как им тоже попадались на побережье такие артефакты. А один из них, Александр, решил свою находку отдать Харченко. В итоге исследователь поехал обратно с двумя ядрами. Кому-то они покажутся одинаковыми, но приморец мгновенно их различает по небольшому сколу.

После целый месяц спортсмен ездил по Хабаровскому краю и рассказывал об экспедиции.

- Важно найти хороший материал, чтобы заинтересовать общественность. Может, кто-то из школьников потом захочет углубленно заниматься историей или стать офицером, как Невельской, - говорит исследователь.

У него уже есть планы дальнейших экспедиций. Но что именно собирается сделать, сап-райдер пока не признается. Завесу тайны приоткрыл лишь чуть-чуть.

- В книге Невельского 40 глав. И каждая - готовый план нового проекта, - замечает путешественник.

Кстати

Привезенные из Де-Кастри ядра Максим Харченко подарил хабаровскому аэропорту. Воздушная гавань носит имя Невельского. О нем пассажирам рассказывают на выставке, размещенной на третьем этаже внутреннего терминала. Находки станут частью этой экспозиции.

К слову, ко дню рождения адмирала, 5 декабря, выставка пополнилась еще одним интересным объектом - стилизованной моделью "Байкала", транспортного судна, на котором ходил Невельской. Главными фишками корабля стали штурвал, который с радостью крутят маленькие пассажиры, и судовой колокол весом 32,7 килограмма.

- Он сделан по чертежам настоящего колокола воронежскими мастерами из оригинальных материалов того времени - сплава бронзы и меди. На колоколе выгравированы название корабля "Байкал", а также год закладки - 1848, - рассказал генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.

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