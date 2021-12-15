Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых

Идея построить в Сибири и на Дальнем Востоке новые города циркулирует уже несколько месяцев. Несмотря на то, что население не рвется "поднимать целину", проекты обсуждает с интересом. Строительство новых городов - дело увлекательное, но чаще всего бессмысленное и неоправданно дорогое, считает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

В России обсуждают идею построить новые города на Дальнем Востоке, в Сибири. Сколько будет стоить один новый город?

Ирина Ильина: Давайте я скажу, что 10 трлн рублей. Это довольно грубая оценка, она основана на том, что развитие Новой Москвы с населением около миллиона человек девять лет назад было оценено в 7 трлн рублей. Но там уже частично была инфраструктура, дороги, аэропорты. Если строить на новом месте, расходов будет больше. Плюс инфляция, получаем 10 трлн рублей на миллионник.

Почему так дорого? В СССР строили новые города десятками, вряд ли на каждый из них тратили сопоставимые деньги?

Ирина Ильина: Городу, особенно новому, нужны жители. А они поедут на новое место, только если там будут созданы комфортные условия.

В советские времена при заводах не строили города. То есть внешне это были города: дома, улицы... Но по сути - большая деревня. Причем сначала ведь строилось предприятие, люди вокруг него первое время жили в ужасных условиях. Потом эти поселения так или иначе благоустраивались, но в современном понимании назвать жителей этих населенных пунктов горожанами нельзя. Не было социальной инфраструктуры, образ жизни: дом - работа - дом - был абсолютно сельский. Численность населения определяли очень просто: число работников градообразующего завода умножали на 2,5. Эти дополнительные полтора человека - жены и дети. Сейчас на таких условиях никто не поедет на новое место: нужны условия. Жилье площадью хотя бы по 25 кв. м на человека, поликлиники, детские сады, школы, кафе, рестораны, фитнес-клубы... Хорошие дороги, аэропорт. И при этом гарантированная работа с хорошей зарплатой. Такой город будет занимать довольно большую площадь. И чтобы ее застроить, причем качественно, нужны вот эти триллионы рублей. Но на самом деле все равно остается вопрос: а кто там будет жить?

Действительно, кто будет этими новоселами?

Ирина Ильина: Это большой вопрос. С одной стороны, можно взять людей из условного Брянска, работающих там за 30 тыс. руб. Если будут созданы все условия на новом месте, открыты вакансии с высокой зарплатой, они вполне могут поехать. Главное, чтобы у потенциальных новоселов еще и была квалификация, нужная на новом месте.

Города возникают и развиваются там, где они нужны. Есть сырье, энергия или удачное пересечение транспортных потоков

Но проблема в другом. Власти страны называли цифру: России для заселения территории нужны 500 млн человек, а нас - меньше 150 млн. Значит, чтобы заполнить новые города, тем более миллионники, надо оставить пустыми существующие. Обжитые, с так или иначе налаженной инфраструктурой. У нас, кстати, городов не так уж и мало - 1117 штук. При этом идет миграция: к западу и к югу. Из Приморья за десятилетие в Европейскую часть страны переехали 400 тыс. человек. А один из новых городов хотят построить рядом с Владивостоком. Зачем он там нужен, если люди едут в другую сторону? По одному велению государства города редко возникают.

Почему? Москву основал Юрий Долгорукий, а сколько городов появились по приказам императоров, при советской власти решением начальства?

Ирина Ильина: Города возникают и развиваются там, где они нужны. Есть сырье, энергия или удачное пересечение транспортных потоков. Как Череповец, куда уголь возят из Воркуты, руду - из-под Липецка, а переработка оказалась ровно посередине. Но самое главное: для появления и роста новых городов нужен демографический потенциал. Когда население растет, то и новые жители появляются. А у нас оно убывает. Мы же не хотим за нереальные деньги построить тысячу новых городов, чтобы тысяча ныне существующих опустела и разрушалась. Это просто не имеет смысла. Тем более что привести в порядок уже существующий город стоит минимум в пять раз дешевле, чем создать поселение с нуля. Да, в существующем городе сложнее переложить, скажем, канализацию. Но если сделать это качественно, так, чтобы через два года не надо было ее снова менять, то такая модернизация будет стоить дешевле, чем бесконечные ремонты того, что гниет и не работает.

А есть удачные примеры возникновения новых городов в последнее время?

Ирина Ильина: Есть примеры основания небольших городов. Кампус на острове Русский, казанский Иннополис, Сколково под Москвой. Но это не города в чистом виде, большинство людей живут там временно. Там везде университеты, пока студенты учатся, а преподаватели работают - они там. Но это не постоянное население. Из действительно крупных городов есть один вполне удачный пример: Нур-Султан. Город, построенный специально для выполнения столичных функций. Но только надо учитывать, что он, по сути, вырос из Целинограда. Там частично уже была инфраструктура, было где размещать строителей, пока шло возведение новой столицы Казахстана. И если первое время чиновники жили в Алма-Ате, летая в Нур-Султан на неделю работать, а потом на выходные возвращались к своим семьям, то сейчас люди перебираются туда, в новый город. Им удобнее жить там. Но, повторюсь, этот новый город построен рядом с существовавшим. Это очень важно. И у него изначально было четкое предназначение.

Есть в России такие же места, где можно построить такой же удачный новый город?

Ирина Ильина: По отчетам правительства, у нас строительство востребованного жилья идет всего в десятке регионов. В остальных нет ни денег, ни спроса. Есть потребность в социальном жилье, но платежеспособного спроса на жилье в них нет. Представьте себе, наша страна, которая имеет достаточно сложные проблемы с бюджетом, с демографической ситуацией, вдруг создает новые города. Зачем? Для кого?

Новый город, по сути, коммерческий проект. За счет чего он сможет вернуть вложенные в его создание деньги?

Ирина Ильина: За счет работы предприятий. Правда, стоимость их создания - это еще существенная добавка к тем 10 трлн руб., которые потребуются на создание самого города, его инфраструктуры. На самом деле, надо очень точно считать эту окупаемость и целесообразность. Я была в Китае, там решили построить новые города в определенных точках страны. Инфраструктура хорошая, все продумано, население растет, из сельской местности перебираются в урбанизированную, - казалось бы, все условия. А люди туда не поехали, дома стоят пустые, потому что квартиры в них решили продавать. Сейчас эту программу там свернули. У нас населения мало, перетягивать его из одного места в другое смысла нет.

Тогда получается, проще использовать вахтовый метод и возить людей туда, где нужны трудовые ресурсы, чем строить город?

Ирина Ильина: Да, вахтовый метод. Или организовывать производство на базе уже существующих городов, как в том же Череповце. Комбинат ведь не обязательно строить на самом месторождении. Конечно, надо использовать современные технологии, очистку, чтобы промышленность не загрязняла, не мешала жителям.

Мы проводили опросы во многих городах: хотели бы вы здесь жить и дальше? Люди говорили, что да, что мы привыкли, все нравится, но многим не хватало работы с хорошей зарплатой. Так зачем гонять людей на другое место, не лучше ли эту самую работу построить рядом с тем местом, где они уже живут, где есть инфраструктура, социальное обеспечение и все остальное? Так будет намного проще и дешевле. И есть еще один важный момент: запуская большую стройку, страна сама себя загоняет в ловушку. Ведь почему в Москве постоянно возводят новые дома, запустили вторую реновацию? Потому что есть огромный строительный комплекс, сотни тысяч людей, которым надо дать заказы, работу. Так и с новым городом. Как только его закончат строить, сразу надо будет найти новые объекты для строителей. Иначе очень много людей, честно выполнивших свою работу, потеряют доход. И это будет вполне серьезная проблема.