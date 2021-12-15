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15.12.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

Суд оставил под стражей экс-мэра Владивостока

Текст: Ольга Журман

Краевой суд Приморского края оставил в силе решение Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении ареста экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает РИА Новости.

Адвокаты экс-мэра Владивостока обжаловали продление его ареста

Срок пребывания в изоляторе продлен до 3 февраля. Бывший глава краевого центра обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей за общее покровительство в бизнесе МУП "Некрополь". Считается, что предприятие стало нелегальным монополистом в сфере ритуальных услуг. Вину экс-мэр отрицает.

Жалобу на решение районного суда о продлении ареста для подзащитного адвокаты Гуменюка подали два дня назад.

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