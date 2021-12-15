Суд оставил под стражей экс-мэра Владивостока

Краевой суд Приморского края оставил в силе решение Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении ареста экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает РИА Новости.

Срок пребывания в изоляторе продлен до 3 февраля. Бывший глава краевого центра обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей за общее покровительство в бизнесе МУП "Некрополь". Считается, что предприятие стало нелегальным монополистом в сфере ритуальных услуг. Вину экс-мэр отрицает.

Жалобу на решение районного суда о продлении ареста для подзащитного адвокаты Гуменюка подали два дня назад.