В Биробиджане продавец ножей зарезал пенсионерку и ограбил ее квартиру

В Биробиджане торговец бытовыми мелочами, в том числе кухонными ножами, которые он предлагал жильцам квартир, зарезал пенсионерку. Об этом сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, 13 декабря мужчина повздорил с пожилой женщиной и несколько раз ударил ее ножом. После чего забрал из ее квартиры золотые украшения и скрылся. Пенсионерку увезли в больницу, но там она скончалась.

В эту же ночь подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Им оказался 34-летний житель другого региона. Решается вопрос о заключении обвиняемого в СИЗО.