В Якутии рожденные в 2022 году дети получат по 100 тысяч рублей

Глава Республики Саха Айсен Николаев объявил наступающий 2022 год Годом матери в Якутии. Об это он заявил в послании Государственному Собранию (Ил Тумэн), сообщили в пресс-службе правительства региона.

2022 год знаковый для республики, она будет отмечать свое столетие. И символичным глава посчитал учредить по этому поводу целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей. Его получат родители каждого ребенка, рожденного в юбилейный год.

Айсен Николаев поручил внедрить и другие меры поддержки материнства. К примеру, будут разработаны новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением.

Особое внимания планируют уделить семьям с пятью и более детьми. В ближайшие пять лет они смогут получить выплаты на жилье.

"В очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей сегодня состоит 1815 семей, а в этом году выплату получили только 56 из них. Со ввода этой выплаты в 2012 году всего лишь 600 семей смогли получить ее. Такими темпами семьям придется ждать своей очереди больше 30 лет. Я ставлю задачу перед правительством разработать дополнительные механизмы и совместно с парламентом решить этот вопрос в ближайшие пять лет", - подчеркнул Николаев.

Кроме того, такие многодетные семьи могут быть освобождены от налога на имущество физических лиц. Эту возможность должны рассмотреть муниципальные власти.

Помимо этого, глава объявил об увеличении в два раза базового размера вознаграждения семей, воспитывающий приемных детей.