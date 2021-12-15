В Якутии смягчили ограничения по коронавирусу

Решение о смягчении некоторых антиковидных ограничений приняли власти Якутии. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемической обстановки.

"На фоне продолжающегося снижения числа новых заразившихся коронавирусом в Якутии смягчаются ограничительные меры: с 14 декабря продлен режим работы заведений общественного питания и возобновлена деятельность детских игровых залов и аттракционов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Из указа, подписанного главой республики Айсеном Николаевым, следует, что кафе, бары и рестораны теперь смогут принимать посетителей до 00.00 - на час дольше, чем было разрешено ранее.

В детские развлекательные центры и игровые комнаты родители смогут попасть только с QR-кодом вакцинированного или переболевшего, также разрешается предъявить персоналу справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Детям младше 18 лет теперь можно посещать кружки, расположенные в учреждениях культуры, без сопровождения взрослых.

Как информирует региональный оперштаб, по данным на 14 декабря в Якутии выявлено 209 заболевших коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 был подтвержден у 73 859 жителей, 68 123 человека выздоровели, 1 733 - скончались.