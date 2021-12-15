В Магадане после реконструкции досрочно сдали онкодиспансер

Новости

Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
На западе Дании обнаружена золотая серьга XI века с "древом жизни" 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:52
Рубрика: Общество

В Магадане после реконструкции досрочно сдали онкодиспансер

Текст: Юлия Гарднер

В Магадане досрочно завершили реконструкцию областного онкологического диспансера с радиологическим корпусом. Объект ввели в эксплуатацию на год раньше заявленной даты, сообщает пресс-служба правительства России.

Россияне смогут получать высококлассную помощь при диагностике рака

Досрочная сдача позволит на 30 процентов увеличить объем оказанной медицинской помощи.

Онкодиспансер, построенный в 1963 году, до этого никогда не видел капремонта. Во время командировки в Магаданскую область в августе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал на объекте и поддержал предложение региональных властей ускорить реконструкцию. На ее завершение федеральная казна выделила свыше миллиарда рублей.

В обновленном корпусе размещены отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации, амбулаторное диспансерное подразделение. В сутки здесь смогут принять до 100 пациентов (против 50 ранее). В медучреждении также появилось новое оборудование.

Глава Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что каждый год в клинике будут проводить около 200 сложнейших операций.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ"
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии