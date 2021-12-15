В Магадане после реконструкции досрочно сдали онкодиспансер

В Магадане досрочно завершили реконструкцию областного онкологического диспансера с радиологическим корпусом. Объект ввели в эксплуатацию на год раньше заявленной даты, сообщает пресс-служба правительства России.

Досрочная сдача позволит на 30 процентов увеличить объем оказанной медицинской помощи.

Онкодиспансер, построенный в 1963 году, до этого никогда не видел капремонта. Во время командировки в Магаданскую область в августе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал на объекте и поддержал предложение региональных властей ускорить реконструкцию. На ее завершение федеральная казна выделила свыше миллиарда рублей.

В обновленном корпусе размещены отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации, амбулаторное диспансерное подразделение. В сутки здесь смогут принять до 100 пациентов (против 50 ранее). В медучреждении также появилось новое оборудование.

Глава Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что каждый год в клинике будут проводить около 200 сложнейших операций.