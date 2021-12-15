В Приамурье четыре человека погибли при пожаре

В амурском Шимановске при пожаре в частном доме погибли четыре человека, включая двоих детей - 11-летнюю девочку и годовалого мальчика.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, около семи утра на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на улице Калинина полыхает деревянный дом. До прибытия расчетов соседи вытащили из огня 12-летнего мальчика. Остальных спасти не успели. Их тела обнаружили пожарные звена газодымозащитной службы во время разведки.

Городской отдел следственного управления СК РФ по Амурской области уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Специалисты на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выявления причин и очага возгорания назначены соответствующие экспертизы. В Шимановск выехали следователи-криминалисты областного управления, добавили в региональном СУ СК.