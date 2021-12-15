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Рубрика: Общество

Вылечившийся от COVID-19 житель Приморья подарил больнице автомобиль

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Пациент подарил одному из госпиталей Владивостока автомобиль ГАЗ "Соболь" в знак благодарности врачам, вылечившим его от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства края.

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Как рассказали медики, мужчина тяжело перенес заболевание, в госпитале он пролежал три недели.

- Поскольку наше учреждение приспособлено под госпиталь, автомобиля для перевозки пациентов, например, на КТ у нас не было. Для этих нужд использовали старый микроавтобус. Учитывая, что сейчас пациентов с COVID-19 поступает много и всем нужно пройти обследование на томографе, подаренный автомобиль очень пригодится. Машину мы дооборудуем - отделим кабину водителя от салона, - рассказал главврач кожно-венерологического диспансера, на базе которого работает госпиталь, Анатолий Герец.

По его словам, последняя волна коронавируса оказалась гораздо тяжелее предыдущих. Поступает очень много пациентов с низкой сатурацией, которым необходима кислородная поддержка. Расход кислорода достигает пяти тонн в неделю, раньше на этот период хватало двух тонн.

Сегодня в лечебных учреждениях края находятся 2,3 тысячи жителей с диагнозом COVID-19, развернуто 2 622 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

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