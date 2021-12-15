Центр Перми затопило из-за лопнувшего водопровода

Центральные улицы Перми оказались залиты водой из поврежденного магистрального водопровода, сообщили в коммунальной компании.

В середине дня поток воды хлынул от улицы Локомотивной вниз, в сторону улицы Ленина и авторазвязки, ведущей к железнодорожному вокзалу Пермь Вторая. Как пояснили коммунальщики, магистраль диаметром 600 миллиметров была повреждена строителями.

Сразу же упало давление воды в десятках жилых домов в Ленинском и Дзержинском районах города. Сейчас коммунальные службы отключают подачу воды, чтобы ликвидировать аварию.

В Перми последние дни стоит теплая погода, но все равно возможно, что вылившиеся тонны воды могут замерзнуть, и тогда центр города превратится в огромный каток.