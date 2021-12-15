Как в Татарстане отмечают праздник гусиного пера

В старину, когда начинался ледостав и землю покрывал первый снег, татары отмечали Каз омэсе - Праздник гусиного пера. И сейчас эта традиция сохраняется во многих деревнях республики.

Ощипывать гусей не просто, но с при- баутками и песнями гораздо веселее. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Мы отправились в село Шали, чтобы увидеть, как такое, казалось бы, малоприятное занятие, как ощипывание гуся, может превратиться в красивый обряд.

Ярмарка в Шали

Шали - крупнейшее и одно из самых старых сел в Татарстане. Историю свою ведет еще со времен Казанского ханства. Находится оно в Пестречинском районе, примерно в часе езды от Казани. Дорога выдалась непростая, в это утро сильно мело. Но добрались без приключений, благо Шали находятся возле самой трассы и плутать не пришлось.

Поселение действительно большое: тысяча дворов. Нас ждали в Доме культуры. Гости мы были далеко не единственные, потому и выбрано было место попросторнее. Встретили нас местные бабушки, как положено, с песнями. А нашим гидом и переводчиком стала руководитель централизованной клубной системы Пестречинского района Лейсан Сагирова.

Живут в Шали в основном татары, и говорят они на родном языке. Пожилые люди русским владеют с трудом. А что тут удивительного? На своем веку им и не доводилось часто покидать село, ведь это самодостаточный мирок со своим укладом.

В фойе ДК устроили что-то вроде небольшой ярмарки. Предлагали деревенские продукты и образцы рукоделия: подушки, платки и даже ковры.

- Испокон веков в Пестречинском районе занимались ковроткачеством, - рассказывает Лейсан Сагирова. - К сожалению, в советское время этот промысел оказался на грани исчезновения, но сейчас опять возродился. В 1990-е годы местные ковры даже возили в Германию и там продавали. Я сама лично умею их ткать. Как определить, что это ручная работа? Нужно посмотреть обратную сторону ковра. Сзади должны быть узелки.

Легкий пух и тяжелый труд

Но нас в первую очередь интересует Праздник гусиного пера. Выходим во двор. Здесь хозяйки уже обдают кипятком туши гусей, чтобы потом проще было ощипывать. Кстати, существуют и другой способ - гладить их утюгом через наволочку. Но он больше подходит для домашних условий.

Вообще Каз омэсе в каждой деревне имеет свои нюансы. Нет и фиксированной даты праздника. Проводят его в конце ноября - начале декабря, когда наступает пора забивать домашнюю птицу и заготавливать впрок ее мясо. У татар гусятина - главный деликатес. А кроме того, гусь источник жира (ценного кулинарного и лекарственного продукта) и, конечно, пуха. Пухом набивали подушки и перины для приданого. Это не просто постельные принадлежности, а символ достатка в семье.

Такие подушки и ковры делают в селе мастерицы своими руками. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Здесь-то и кроется еще одно назначение праздника. В Каз омэсе непременно должны были участвовать девушки на выданье. Они устраивали что-то вроде соревнований в мастерстве ощипывания гусей. А женщины постарше в это время присматривали невест своим сыновьям. У кого больше трудолюбия и сноровки? А поскольку этот процесс сопровождался шутками-прибаутками и песнями, то можно было оценить и другие таланты невестки.

Я, конечно, совсем не похож на будущую невесту, но тоже решил поучаствовать в обряде. Бабушки смеются и пытаются объяснить мне хитрости ощипывания. Руки погружаются в мягкий и теплый пух. Заодно греюсь: на улице дует холодный ветер. Перья вырываются довольно легко. Но как же я медлителен и неуклюж по сравнению с опытными хозяйками! Их пальцы двигаются с поразительной легкостью и скоростью.

Песня о крыле

Моя наставница Наиля-апа рассказывает, что у нее в этот сезон было сто гусей, сто уток и сто цыплят. Разведение домашней птицы и торговля мясом один из источников дохода местных жителей.

Одна из женщин запевает народную песню "Каз канаты" ("Крыло гуся"). Остальные подхватывают. Мелодия грустная и красивая. Мне переводят слова. Они, конечно же, о любви: "Крыло гуся бывает складчатым, а крылом мужчины бывает конь. в чужих местах слишком много ты ходишь. любимая станет тебе чужой. В крыле гуся перья, перья - писать письма они сгодятся..."

Удивительно, но эти строки вдруг наполняют поэзией столь прозаическое занятие, как ощипывание гуся. И как тут не вспомнить, что все великие стихи 18-19-го веков выходили из-под гусиного пера. Есть тут какая-то связь. Сейчас, конечно, перьями никто не пишет. Зато их используют в хозяйстве, делая "май канаты" - кулинарные кисточки для смазывания сковородок и противней маслом.

У полноценного праздника Каз омэсе очень красивый финал. Жаль, мы его не увидели, поскольку погода была плохая. Обычно, после того как гуси ощипаны и выпотрошены, женщины несут их на коромыслах к проруби. Идут гуськом с песнями. Затем моют тушки в ледяной воде и подвешивают в сарае, обмазав солью и специями. Через 1-2 месяца будут готовы вяленые гуси - знаменитый татарский деликатес.

А нас на прощание угостили "блинами жениха". Готовят их на улице на больших, крестообразно надрубленных пнях. Горят пни очень хорошо, в любую непогоду. Говорят, что такая традиция сохранилась только в селе Шали. Не знаю, так это или нет, но блины были очень вкусными.

Здесь жила муза Тукая

В селе мне довелось познакомиться с Минзифой Хасановой, директором шалинской сельской школы. Этому учебному учреждению больше ста лет. А сама Минзифа Гильмеевна отдала педагогической деятельности полвека. Она же создала школьный музей, посвященный истории села.

Фирменное угощение Шалей - блины, приготовленные на пнях. Фото: Александр Эшкинин/РГ

- Есть три версии, откуда взялось название Шали, - рассказывает она. - Первая такова, что село основал чеченец. Вторая - от слова "шалить". Мол, местные жители любили повеселиться. И была такая присказка: "Поедем в Шали, пошалим!" А третья, самая правдоподобная, что в селе вязали хорошие шали. Люди у нас живут хорошие, трудолюбивые. До революции пять мечетей было. Сейчас три осталось. Самая старинная построена в 1895 году. Есть у нас и медресе (мусульманское учебное заведение). Отсюда родом муфтий Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман России. Он моим учеником был.

Особенно шалинская школа гордится тем, что здесь в 1930-е годы работала учителем Зайтуна Мавлюдова - муза великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он был тайно влюблен в нее, и она испытывала к нему симпатию, но отношения у них не сложились. Они встречались всего пять раз. В 1913 году, когда Тукай умирал от туберкулеза, Зайтуна стояла на пороге больницы. Хотела проститься. Но он передал через друзей: "Пусть уходит, я не хочу, чтобы она видела меня жалким и слабым..."

Сейчас на стене школы установлена памятная доска в честь Зайтуны Мавлюдовой. Есть в селе люди, которые ее помнят. Как знать, может, она тоже когда-то участвовала в Празднике гусиного пера и пела грустную песню о несчастной любви...