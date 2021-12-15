Министр культуры Самарской области рассказала о масштабных проектах

Чем провинция способна удивить большой мир? Почему столичное "хорошо" может не обрадовать людей на местах? Грядущие новоселья в самарском зоопарке и в филиале Третьяковки. Об этом и многом другом корреспонденты "РГ" побеседовали с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш.

Татьяна Павловна, еще до вашего приезда из столицы в Самару губернатор Дмитрий Азаров, подыскивая претендентов на пост главы ведомства, требовал от соискателей "культурного прорыва". Что это такое - отучить всех ругаться матом и заасфальтировать проселочные дороги или записать каждого в библиотеку и в каждой организации создать народный хор?

Татьяна Мрдуляш: Такие глобальные вещи каждый понимает по-своему, конечно. И, несмотря на то, что у нас с Дмитрием Игоревичем были разговоры на эту тему, думаю, термин до конца не определен (смеется). В министерстве мы с коллегами сформулировали основные задачи своей работы, и первая очень перекликается с вашим вопросом - сделать культуру доступной каждому жителю региона. И тут мы выходим на системный уровень. Надо понимать, что Самарская область неоднородна. Здесь есть город-миллионник Самара. Если считать ее с близлежащими пригородами, с Чапаевском, Новокуйбышевском, то это более полутора миллионов населения. Тольятти с 700 тысячами жителей, что равно, например, двум Архангельскам, со своими особенностями в культуре . Сызрань - отдельный культурный центр. Кроме городских агломераций есть и сельские территории, каждая из которых тоже уникальна.

Вот тут я с вами соглашусь: сельские ДК в советское время строились по типовым проектам, но с годами стали совершенно разными...

Татьяна Мрдуляш: Конечно, мы же не существуем в своем отдельном мире. Культура на селе активно развивается в связке с экономикой, социальной сферой, традициями места. Вот сейчас в регионе идет активный ремонт сельских Домов культуры, школ искусств, появляются модельные библиотеки. Кстати, по реализации нацпроекта "Культура" Самарская область входит в число лидеров по стране. И мы видим: приблизительно одинаковые суммы выделяются, проекты типовые, а особенности территорий проявляются очень ярко. Приведу лишь один пример: обновляли ДК в Красноярском районе, работы шли сложно, то с подрядчиками проблемы, то со сроками. Глава поселения сам в 30-градусную жару постоянно был на стройке, все контролировал. И вот когда мы приехали на открытие (ура, все успели и все сделали хорошо!), я вижу совершенно особенный Дом культуры. Он декорирован с татарскими мотивами, у него даже оберег - птица Алтын-кыш. На концерте выступают детские национальные коллективы - татарский и русский, многие песни исполняются на татарском языке. В этом селе большую часть жителей составляют этнические татары, и правильно сделали, что очаг культуры приспособили под их потребности и традиции в культуре. Понятно, что из Москвы можно много нафантазировать про глубинку, и даже из Самары, но любая идея должна быть созвучна конкретным людям, тогда она будет жизнеспособной.

Вы работаете на посту министра культуры без нескольких дней девять месяцев, цифра символичная. Чем из сделанного уже можете гордиться и что огорчает?

Татьяна Мрдуляш: Если сравнивать с тем, что за этот срок можно родить ребенка, то успехи, конечно, несопоставимы (смеется). Но если серьезно, то старт получился неплохим. Помимо успешной реализации нацпроекта - строек и ремонтов, создания 8 модельных библиотек, виртуального концертного зала, трех кинотеатров и много другого, нам удалось провести несколько ярких и интересных мероприятий, которые заслуженно вошли и в федеральную повестку.

Расстраивают, конечно, ограничения, связанные с пандемией: и 50-процентная заполняемость концертных залов и театров, и отмена многих мероприятий, даже на открытом воздухе. Да тот же Грушинский фестиваль авторской песни, одно из знаковых событий федерального масштаба, пришлось перенести в помещение и в виртуальное пространство.

Что касается ковидных ограничений - это очень болезненная и непростая тема. Я считаю, что культура - сфера прежде всего гуманитарная, хранящая, транслирующая и преумножающая общечеловеческие ценности, из которых жизнь человека - главная. И мы понимаем, что если болезненные ограничения могут спасти хоть одну жизнь, то мы должны их принять. Очень надеюсь, что и зрители, и сотрудники смогут адаптировать рутинные практики к новым реалиям и к тем же QR-кодам и маскам в зале мы понемногу привыкнем.

В пандемию почти все статьи расходов бюджета, кроме медицины, пришлось сократить. В то же время именно в 2021 году в Самарской области были реализованы крупные культурные проекты федерального уровня - от фестиваля Шостаковича до презентации филиала Третьяковки. Как удалось этого добиться?

Татьяна Мрдуляш: В целом бюджет культуры Самарской области в уходящем году немного вырос. Кроме региональных денег мы получаем федеральное финансирование по нацпроекту, многие проекты в регионе поддерживаются фондами. Конечно, здесь обязательно свою долю должны внести и область, и муниципалитеты, но все-таки дополнительные ресурсы привлечь удается. Мы участвуем также в федеральных программах по культурному межрегиональному обмену. В частности, наши театры СамАРТ и оперы и балета выезжали с большими гастролями в другие регионы. Мы показали хорошие результаты в Фонде культурных инициатив, где по итогам первого конкурса гранты получили 33 проекта из Самарской области на сумму более 90 миллионов рублей. Мы оказались в лидерах наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом.

Мне бы очень хотелось, чтобы у команд культурных проектов, да и у любых других, не было позиции - "мне денег не дали, вот ничего и не буду делать". Работает другая установка - "мне это интересно и другим тоже, значит, ресурсы найдутся".

Очень оптимистичный посыл. И все же именно культура стала одной из наиболее пострадавших отраслей в период пандемии. Удалось ли поддержать творцов не только словом, но и рублем?

Татьяна Мрдуляш: Театрам, музеям и филармонии, которые подчиняются области, помощь была оказана. Несмотря на то, что доходы их сильно упали, а в период локдауна и вовсе сошли на нет, зарплату люди получили в полном объеме. Помогать напрямую муниципальным театрам областной бюджет не имеет права, но мы обратились к главам с рекомендацией поддержать учреждения культуры. Самара, Тольятти и Сызрань принципиально этот вопрос уже тоже решили, они поддержат свои институции. Конечно, всех подкосил именно четвертый квартал года - новая волна пандемии, новые ограничения. К примеру, коллеги жаловались, что в одном тольяттинском театре на следующий день после введения QR-кодов было два зрителя в зале. Трагедия... Но я думаю, что важно пережить этот период, и зрители вернутся.

Презентация самарского филиала Третьяковской галереи стала большим событием не только для нашей области...

Татьяна Мрдуляш: Самарская Третьяковка - это во многом новое выставочное пространство. Конечно, здесь не будет никакого прямого переноса залов московского музея с его картинами, это лишено смысла. Да и в Самарском областном художественном музее есть прекрасная коллекция, в которой представлены все эпохи и первые имена русской истории искусства. У нас замечательные передвижники, авангард, соцреализм. Все это дополнено интересной восточной коллекцией. Третьяковке нет смысла дублировать в Самаре традиционную экспозицию.

Выставочные проекты - это другая история. Это искусство из разных музеев и коллекций, собранное куратором, это возможность изучить что-то полнее: или творчество одного художника, или концепцию, или эпоху. Это повод приходить в музей регулярно, потому что там все время что-то новое и интересное. Конечно, многое в Третьяковке в Самаре будет диктовать само здание - памятник архитектуры, знаковая для Самары Фабрика-кухня. Очень надеюсь, что здесь найдется место и для современного искусства, которого пока в Самаре крайне мало.

На слуху

Самарский зоопарк - учреждение подведомственное минкульту. Всегда думаю: хорошо, что не минсельхозу, а то бы зверей съели, а вы им пообещали новоселье на новой площадке. Поделитесь подробностями.

Татьяна Мрдуляш: Разговоры о том, что зоопарку нужна новая, более просторная, территория, насколько мне известно, в Самаре идут с 2012 года - и никакого движения. Нас заставило поторопиться введение в действие нового законодательства с 1 января 2022 года, когда мы поняли, что зоопарк может закрыться для посетителей, не получить лицензию. Хотя, к чести сотрудников зоопарка, скажу, что несмотря на крайнюю стесненность московские эксперты, которых мы приглашали для консультаций, отметили, что все звери содержатся хорошо.

Новая площадка в микрорайоне Южный город многим скептикам кажется неидеальной, удаленной от центра Самары. Но я думаю, это не должно принципиально сказаться на его посещаемости, ведь зоопарк - это место, куда люди едут специально, а не заходят случайно. Главное, уже на этапе проектирования нового пространства думать и о правильном, соответствующем стандартам размещении зверей, и об удобстве посетителей всех возрастов.

Деньги в областном бюджете 2022 года на первый этап реализации проекта заложены. Будем ставить первый красивый и легкий, но временный павильон для зверей. Туда переедут большие кошки, приматы, медведь и ряд других животных. Надеюсь, в сентябре первые посетители смогут прийти в этот новый зоопарк. А постепенно будем осваивать и всю запланированную под зоопарк территорию более чем в 18 гектаров.