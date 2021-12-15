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15.12.2021 14:09
Рубрика: Общество

Педагог Вячеслав Наземкин из Самары победил во Всероссийском конкурсе

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Молодой учитель из Самары Вячеслав Наземкин стал абсолютным победителем конкурса "Воспитать человека". Фото: https://vk.com/id101322373 Молодой учитель из Самары Вячеслав Наземкин стал абсолютным победителем конкурса "Воспитать человека". Фото: https://vk.com/id101322373
Молодой учитель из Самары Вячеслав Наземкин стал абсолютным победителем конкурса "Воспитать человека". Фото: https://vk.com/id101322373

В Москве завершились финальные испытания Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека", сообщили в Минпросвещения России. Абсолютным победителем стал молодой педагог из Самары - учитель истории и обществознания Вячеслав Наземкин.

Фото: Архив СОШ №3 г. Троицка
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В отборочном этапе конкурса приняли участие более четырех тысяч специалистов из 85 регионов России. В финале 100 педагогов продемонстрировали свои достижения в трех испытаниях: "Публичное выступление", "Мастер-класс" и "Тестирование". Во второй тур прошли только девять педагогов. Они решали кейсы с проблемными ситуациями и проектировали модули программы воспитания, уточнили в ведомстве.

В школе №72 Самары, где уже два года преподает Вячеслав Наземкин, "РГ" рассказали, что ученики пятых и шестых классов от учителя истории в восторге. Так занимательно Древний мир в этой школе еще не преподавали. Дети теперь не только с интересом штудируют учебники, но и благодаря энергии молодого учителя активно участвуют в исторических конкурсах.

- Важен позитивный настрой, который приносит в класс учитель, его личная активность и обаяние. Кроме уроков, Вячеслав Владимирович еще развивает наш школьный музей боевой славы, выступает как методист. Во время дистанционного формата обучения он разработал программу виртуального музея на базе нашей экспозиции, чтобы педагоги могли использовать материал на своих уроках, - рассказала "РГ" и.о. директора школы №72 Самары Ольга Малышева.

Сам Вячеслав считает, что никакими сверх способностями он не обладает. Он просто выбрал профессию по душе.

- Секрет простой - любовь к детям и к своей работе, - признался "РГ" победитель.

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