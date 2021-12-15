Представительство РБ в Казахстане будет продвигать российский бизнес

В сентябре этого года в Казахстане открылось конгресс-бюро Республики Башкортостан, задача которого - оказывать содействие по привлечению инвестиций, продвигать продукцию башкирских предприятий на рынок Казахстана.

- С сентября компании Республики Башкортостан экспортировали на рынок Казахстана продукции на 174 миллиона рублей. В основном это продукция предприятий нефтехимической отрасли РБ, - отметил Урал Азнабаев.

По его словам, стороны намерены расширить ассортимент товаров. И потому конгресс-бюро планирует поддержать предпринимателей по многим позициям, таким как поиск новых рынков для реализации товара, продвижение продукции на различных форумах, выставках, ярмарках. Причем предприятия Башкортостана смогут участвовать в них на особых условиях.

Но самое главное - для башкирских производителей будут созданы дополнительные преференции и льготы.

Кстати, Республика Казахстан планирует поставлять в Башкортостан продукцию в химической области и сельского хозяйства.