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15.12.2021 11:01
Рубрика: Экономика

Представительство РБ в Казахстане будет продвигать российский бизнес

Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Представители бизнес-структур Башкирии могут зайти на рынок Казахстана со своей продукцией, получив при этом определенные преференции. Об этом на Международной неделе бизнеса-2021, которая проходит в Уфе с 15 по 18 декабря, заявил представитель конгресс-бюро Республики Башкортостан в Республике Казахстан Урал Азнабаев.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ
В Уфе обсудят возможности развития экспорта для бизнеса России

В сентябре этого года в Казахстане открылось конгресс-бюро Республики Башкортостан, задача которого - оказывать содействие по привлечению инвестиций, продвигать продукцию башкирских предприятий на рынок Казахстана.

- С сентября компании Республики Башкортостан экспортировали на рынок Казахстана продукции на 174 миллиона рублей. В основном это продукция предприятий нефтехимической отрасли РБ, - отметил Урал Азнабаев.

По его словам, стороны намерены расширить ассортимент товаров. И потому конгресс-бюро планирует поддержать предпринимателей по многим позициям, таким как поиск новых рынков для реализации товара, продвижение продукции на различных форумах, выставках, ярмарках. Причем предприятия Башкортостана смогут участвовать в них на особых условиях.

Но самое главное - для башкирских производителей будут созданы дополнительные преференции и льготы.

Кстати, Республика Казахстан планирует поставлять в Башкортостан продукцию в химической области и сельского хозяйства.

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