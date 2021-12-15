Президент Беларуси встретился с делегацией Башкортостана

При встречах представителей Республики Башкортостан и Республики Беларусь первое, на что обращают внимание, - схожесть аббревиатур, РБ. Более того, даже названия главных вузов Беларуси и Башкортостана тоже пишутся одинаково - БГУ. А чтобы Башкирский государственный университет не путали с Белорусским государственным университетом (в этом российском регионе - мощная белорусская диаспора), в Уфе даже изменили сокращенное написание родного вуза на БашГУ.

У Башкортостана и Беларуси немало общего и в подходах к решению главных задач, прежде всего в экономике. Экономические вопросы активно обсуждались и во время недавнего визита представительной башкирской делегации в Минск. Главу Башкортостана Радия Хабирова принимал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что интерес к Башкортостану со стороны Беларуси прагматичный в силу значительных объемов взаимной торговли. За девять месяцев 2021 года товарооборот составил 217,2 миллиона долларов.

- Главная задача очевидна и вполне решаема - как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот до 700 миллионов долларов, - сказал Александр Лукашенко. Он предложил скорректировать принятый в Башкортостане лозунг "Мы можем лучше" на "Вместе мы можем лучше и больше!".

Евразийская библиотека в Уфе будет спроектирована по аналогии с Национальной библиотекой РБ

Учитывая мощную ресурсную базу Башкортостана и промышленный потенциал Беларуси, стороны намерены увеличить объемы поставок продукции машиностроения. Это современная автомобильная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная и коммунальная техника ведущих белорусских предприятий - МАЗа, МТЗ, "Гомсельмаша", "Амкодора", БЕЛАЗа, а также лифтовое оборудование "Могилевлифтмаша". Также Беларусь готова предложить российскому региону современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

- Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом и технологиями во всех отраслях, секретов от вас никогда не было и не будет, - заверил Президент Беларуси.

Взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено и на давно опробованной площадке - АПК. Только в этом году с применением белорусских технологий и оборудования построены каркасно-тентовые телятники на сельхозпредприятии "Ашкадарский" в Мелеузовском районе и в племхозяйстве "Артемида" Кармаскалинского района.

- Башкортостан - мощный регион по племенному делу. Это очень важное для нас направление, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко. - Перспективным мы видим и дальнейшее развитие районирования сортов пшеницы, рапса и других культур белорусской и башкирской селекции.

217 миллионов долларов составил за девять месяцев 2021 года товарооборот Башкирии и Беларуси.

Для того чтобы "заземлить" партнерство, в Минске на территории бизнес-центра по улице Мясникова открылся офис представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Первым документом, подписанным на новой площадке, стало соглашение о сотрудничестве между Конгресс-бюро Башкортостана и Торгово-промышленной палатой Беларуси.

Конечно же не забыли и о гуманитарной сфере. В частности, после посещения Национальной библиотеки Беларуси глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что по такой же концепции будет проектироваться Евразийская библиотека в Уфе. Ее построят к 450-летию столицы Башкортостана, которое будет отмечаться в 2024 году.

Прямая речь

Радий Хабиров, глава Башкортостана:

- В ходе встреч с руководством Беларуси, крупных предприятий мы договорились о базовых вещах. Теперь будет этап осмысления, составления "дорожных карт", подписания соглашений. Вместе с нашими белорусскими партнерами мы солидарны в одном - выжить в условиях современной экономики можно только вместе. Главная задача - не просто закупить технику, а создавать совместные производства, сервисные площадки. Локализация производств у нас, создание в республике мощных международных промышленных центров - оптимальное решение с учетом выгодного географического положения Башкортостана на границе Европы и Азии. Поэтому совместно с белорусской стороной мы планируем начать в республике сборку гусеничных тракторов, обсуждаем другие проекты.