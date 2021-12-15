Путешествие в средневековье на выставке ГМИИ в Нижнем Новгороде

Совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина и Арсенала (который с 2020 года вошел в число филиалов Пушкинского) продолжил тему. Выставка "Названо Вазари. Готика", ставшая возможной благодаря поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" и Объединенной металлургической компании, соединила раритеты X-XVI веков, слепки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и произведения современного искусства. Более того, кураторы Екатерина Кочеткова и Дарья Колпашникова превратили пространство Арсенала в сцену средневекового города. Сценография выставки (за нее отвечали нижегородские художники Галина Мызникова и Сергей Проворов, группа "Провмыза") выстроена как маршрут между городской площадью и базиликой.
Речь, конечно, не о стилизации, скорее - о театральной условности. Атмосфера готики тут сближается с брутальным минимализмом. Здесь свет расставляет акценты, речные канаты выступают в роли креплений и обрамления. Здесь подиум, на котором выставлена голова "Героя" (из цикла Андрея Кузькина "Молельщики и герои") смахивает на плаху, а стеклянная витрина, где уютно устроена мраморная голова скульптуры из коллекции Пушкинского, напоминает саркофаг. В роли средневековых персонажей, будь то шут, лесоруб, сказитель или пилигрим, выступают произведения искусства.
Роль "медиатора" в этом путешествии во времени для ряда произведений - как родная. Так, офорты "Купол", "Амфитеатр" Александра Бродского и Ильи Уткина 1989-1990 годов фактически задают и образ пространства, и образ сцены, которые зависают между прошлым и будущим, археологией и абрисом утопии, стройплощадкой и сценой, грешной землей и окошком в небеса. Фактически офорты архитекторов оказываются камертоном выставки, выводящей ее за пределы настоящего куда-то во вневременную бесконечность. Образы купола собора и амфитеатра, вырастающего в мрачный колодец, где "небо с овчинку", будут отзываться и в работах Андрея Кузькина, и в видеоперформансе Оли Кройтор, и в миниатюрах Тани Пёникер.
Работа Нестора Энгельке "Деревянное проектирование. Башня 1" предлагает другую точку "входа". Это не время "после конца истории", когда все уже случилось, а самое ее начало. "Проект № 1" написан не пером - топором. Не на листе - на неровно скрепленных досках. Видение светлого собора, вырубленного топором, словно предлагает начать все с начала, с неискушенности примитива. Проект рождается как странное видение. То ли отрывается от висящей в небе звезды, то ли это летний душ из лейки начинает жить своей жизнью. "Деревопись", как называет свою технику Нестор Энгельке, открывает волшебный мир образов прямо на кончике топора лесоруба.
Между этими полюсами - отчаяния и надежды - и разворачивается спектакль "готического города". Нельзя не заметить, что отнюдь не все работы легко вписываются в "ролевую игру". Нет проблем для супергероев, которые перекочевали со страниц комиксов в яркие витражи группы Recycle: они и так в игре по переработке образов. Прекрасно работают на "сцене" слепки капителей колонн из храмов европейских городов, которые прибыли в Нижний из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. В условном пространстве "Базилики" они изящно размечают пространство и позволяют рассмотреть красоту капителей, обычно скрытую от глаз зрителей.
Но вот, скажем, пять слепков спин с руками, связанными за спиной, с корневищами деревьев и древесными наростами, которые создала Маяна Насыбуллова, слишком трагичны и многозначны для роли "пилигримов". Тело как руина, как оболочка, опадающая на землю, оказывается слепком души, образом мук и смертного избавления от них.
Не менее сложно выступать в роли "персонажей" деревянным барельефам XV века из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эти резные скульптуры приносят с собой собственные сюжеты, будь то коронация Мадонны ангелами, спящий святой Иаков на троне или история жизни монаха и философа XIV века Генриха Сузо. С одной стороны, эти сюжеты дополняют общую канву, демонстрируя, как театральная торжественность процессий, молебнов, религиозных ритуалов становится частью повседневной публичной жизни. С другой стороны, эти пришельцы из XIV-XVI веков разламывают сценическую условность. Они словно актеры, которые выходят без грима и маски в разгар представления. И тем перетягивают внимание на себя.
В некоторых случаях это приводит к открытиям. Такова, например, история выносного креста XIII века из храма в итальянской провинции Абруццо, который в итоге стал одним из ключевых героев выставки в Арсенале. Он практически никогда не попадал в поле зрения исследователей. В 1927 году он был передан в коллекцию ГМИИ из Государственного музейного фонда как вещь, возможно, XII века. Во время подготовки нынешнего проекта Василий Расторгуев, научный сотрудник музея, смог найти аналогичный выносной крест 1270-х годов в церкви в провинции Абруццо, знаменитой виноделием и памятниками искусства. "Этот один из ранних образцов традиции школы, связанной с городом Сульмона. Он еще очень примитивно сделан: у него деревянное основание, металлическое покрытие. Простая кустарная техника, напоминающая чеканку. Но вместе с тем - это потрясающе выразительная вещь, - говорит Расторгуев. - Очевидно, что человек, который делал его, не знал об античной традиции. Это больше похоже на кельтское искусство, на работы скандинавских мастеров. Ближе все эти образы к книжным миниатюрам в Евангелии, Псалтири X-XI веков. С лицевой стороны - распятие. А с оборотной стороны - сцена Страшного суда. Христос сидит на троне. Его окружают фантастические звери - символы четырех евангелистов: бык, лев, орел, ангел… Причем ангел оказывается с крыльями, с телом быка, и человечьим взглядом…".