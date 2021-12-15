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Рубрика: Культура

Путешествие в средневековье на выставке ГМИИ в Нижнем Новгороде

Текст: Жанна Васильева
Имя итальянца XVI века Джорджо Вазари, которого почитают как отца истории искусств, автора увлекательных "Жизнеописаний художников, ваятелей и зодчих" и создателя привычной периодизации европейского искусства на готику, ренессанс и маньеризм, для Нижнего Новгорода не чужое. С 2014 года Арсенал проводит книжный фестиваль "Вазари-фест", где обсуждаются книги об искусстве. В год 800-летия Нижнего Новгорода Арсенал посвятил "Вазари-фест" тому самому XIII веку, с которого и ведет отсчет история города. Так началось путешествие в средневековье, которое, как выяснилось, гораздо ближе к нам, чем можно было предположить.
Фото: Жанна Васильева Фото: Жанна Васильева
Фото: Жанна Васильева

Совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина и Арсенала (который с 2020 года вошел в число филиалов Пушкинского) продолжил тему. Выставка "Названо Вазари. Готика", ставшая возможной благодаря поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" и Объединенной металлургической компании, соединила раритеты X-XVI веков, слепки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и произведения современного искусства. Более того, кураторы Екатерина Кочеткова и Дарья Колпашникова превратили пространство Арсенала в сцену средневекового города. Сценография выставки (за нее отвечали нижегородские художники Галина Мызникова и Сергей Проворов, группа "Провмыза") выстроена как маршрут между городской площадью и базиликой.

Фото: Жанна Васильева

Речь, конечно, не о стилизации, скорее - о театральной условности. Атмосфера готики тут сближается с брутальным минимализмом. Здесь свет расставляет акценты, речные канаты выступают в роли креплений и обрамления. Здесь подиум, на котором выставлена голова "Героя" (из цикла Андрея Кузькина "Молельщики и герои") смахивает на плаху, а стеклянная витрина, где уютно устроена мраморная голова скульптуры из коллекции Пушкинского, напоминает саркофаг. В роли средневековых персонажей, будь то шут, лесоруб, сказитель или пилигрим, выступают произведения искусства.

Роль "медиатора" в этом путешествии во времени для ряда произведений - как родная. Так, офорты "Купол", "Амфитеатр" Александра Бродского и Ильи Уткина 1989-1990 годов фактически задают и образ пространства, и образ сцены, которые зависают между прошлым и будущим, археологией и абрисом утопии, стройплощадкой и сценой, грешной землей и окошком в небеса. Фактически офорты архитекторов оказываются камертоном выставки, выводящей ее за пределы настоящего куда-то во вневременную бесконечность. Образы купола собора и амфитеатра, вырастающего в мрачный колодец, где "небо с овчинку", будут отзываться и в работах Андрея Кузькина, и в видеоперформансе Оли Кройтор, и в миниатюрах Тани Пёникер.

Работа Нестора Энгельке "Деревянное проектирование. Башня 1" предлагает другую точку "входа". Это не время "после конца истории", когда все уже случилось, а самое ее начало. "Проект № 1" написан не пером - топором. Не на листе - на неровно скрепленных досках. Видение светлого собора, вырубленного топором, словно предлагает начать все с начала, с неискушенности примитива. Проект рождается как странное видение. То ли отрывается от висящей в небе звезды, то ли это летний душ из лейки начинает жить своей жизнью. "Деревопись", как называет свою технику Нестор Энгельке, открывает волшебный мир образов прямо на кончике топора лесоруба.

Фото: Жанна Васильева

Между этими полюсами - отчаяния и надежды - и разворачивается спектакль "готического города". Нельзя не заметить, что отнюдь не все работы легко вписываются в "ролевую игру". Нет проблем для супергероев, которые перекочевали со страниц комиксов в яркие витражи группы Recycle: они и так в игре по переработке образов. Прекрасно работают на "сцене" слепки капителей колонн из храмов европейских городов, которые прибыли в Нижний из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. В условном пространстве "Базилики" они изящно размечают пространство и позволяют рассмотреть красоту капителей, обычно скрытую от глаз зрителей.

Но вот, скажем, пять слепков спин с руками, связанными за спиной, с корневищами деревьев и древесными наростами, которые создала Маяна Насыбуллова, слишком трагичны и многозначны для роли "пилигримов". Тело как руина, как оболочка, опадающая на землю, оказывается слепком души, образом мук и смертного избавления от них.

Фото: Жанна Васильева

Не менее сложно выступать в роли "персонажей" деревянным барельефам XV века из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эти резные скульптуры приносят с собой собственные сюжеты, будь то коронация Мадонны ангелами, спящий святой Иаков на троне или история жизни монаха и философа XIV века Генриха Сузо. С одной стороны, эти сюжеты дополняют общую канву, демонстрируя, как театральная торжественность процессий, молебнов, религиозных ритуалов становится частью повседневной публичной жизни. С другой стороны, эти пришельцы из XIV-XVI веков разламывают сценическую условность. Они словно актеры, которые выходят без грима и маски в разгар представления. И тем перетягивают внимание на себя.

В некоторых случаях это приводит к открытиям. Такова, например, история выносного креста XIII века из храма в итальянской провинции Абруццо, который в итоге стал одним из ключевых героев выставки в Арсенале. Он практически никогда не попадал в поле зрения исследователей. В 1927 году он был передан в коллекцию ГМИИ из Государственного музейного фонда как вещь, возможно, XII века. Во время подготовки нынешнего проекта Василий Расторгуев, научный сотрудник музея, смог найти аналогичный выносной крест 1270-х годов в церкви в провинции Абруццо, знаменитой виноделием и памятниками искусства. "Этот один из ранних образцов традиции школы, связанной с городом Сульмона. Он еще очень примитивно сделан: у него деревянное основание, металлическое покрытие. Простая кустарная техника, напоминающая чеканку. Но вместе с тем - это потрясающе выразительная вещь, - говорит Расторгуев. - Очевидно, что человек, который делал его, не знал об античной традиции. Это больше похоже на кельтское искусство, на работы скандинавских мастеров. Ближе все эти образы к книжным миниатюрам в Евангелии, Псалтири X-XI веков. С лицевой стороны - распятие. А с оборотной стороны - сцена Страшного суда. Христос сидит на троне. Его окружают фантастические звери - символы четырех евангелистов: бык, лев, орел, ангел… Причем ангел оказывается с крыльями, с телом быка, и человечьим взглядом…".

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