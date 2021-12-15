Реализующие климатические проекты предприятия РБ получат преференции

Чтобы стимулировать предприятия перейти к более экологичному производству, в Башкирии намерены предложить им ряд преференций, в частности, - инвестиционный налоговый вычет. Для его получения не нужно собирать большой пакет документов, достаточно подтвердить понесенные затраты. Об этом заявил на тематической сессии Международной недели бизнеса-2021 в Уфе первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

- Мы протестировали такую форму поддержки в ходе реализации нацпроекта по повышению производительности труда, выделив отдельную категорию предприятий, которые подписали соответствующее соглашение. В итоге около 30 процентов участников нацпроекта обратились за этой мерой поддержки, что говорит о ее востребованности. Теперь планируем распространить этот опыт на климатические проекты, - сообщил Айрат Фахретдинов.

Тема актуальна потому, что в России серьезно взялись за углеродное регулирование. С 30 декабря этого года начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов, который предполагает в том числе обязательный отчет загрязнителей воздуха о произведенных выбросах. На уровне регионов тоже идет активная работа. Так, в Башкирии разрабатывают региональные форматы поддержки предприятий, реализующих климатические и экологические проекты в рамках Стратегии сокращения выбросов парниковых газов.

По словам Айрата Фахретдинова, изучив опыт соседних субъектов по региональной поддержке климатических проектов, специалисты министерства начали разрабатывать собственную программу. Один из вариантов - распространить на эти предприятия земельные и налоговые преференции, которые предусмотрены для приоритетных инвестпроектов. Проблема лишь в том, что для получения статуса "приоритетный" проект должен соответствовать ряду жестких требований (окупаемость, социальный эффект, создание новых рабочих мест и так далее). Но вопрос снятия ограничений прорабатывается, подчеркнул Айрат Фахретдинов.

Кстати, для экспортеров, которые минимизируют выбросы углекислого газа в атмосферу, в Башкирии также есть ряд преференций.