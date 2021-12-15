Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Нижнем Новгороде

В международном аэропорту Нижнего Новгорода в среду совершил посадку самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву. Причиной стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта. Решение посадить самолет в Нижнем Новгороде принял командир воздушного судна.

Сотрудники аэропорта вызвали "скорую", после приземления борта пассажира доставили в одну из городских больниц. Далее самолет отправился в пункт назначения и благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.