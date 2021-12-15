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15.12.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Мордовии три человека погибли при пожаре в частном доме

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме города Рузаевка. Как сообщил в среду Следственный комитет по Республике Мордовия, трагедия произошла рано утром.

В Приамурье четыре человека погибли при пожаре

После тушения пожара огнеборцы обнаружили на пепелище тела трех погибших, проживавших в доме. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, причиной пожара могло стать самодельное электрооборудование, которым отапливалось строение.

Точную причину установит судмедэкспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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