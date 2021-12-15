В Башкирии обсудили перспективы развития беспилотной авиации

Летом 2021 года в Башкортостане был создан кластер беспилотной авиации. Именно его планируют использовать как основу нового направления развития экономики - производство беспилотных летательных аппаратов. Этот вопрос обсуждают на начавшейся в Уфе Международной неделе бизнеса-2021.

В рамках деловой программы состоится секция "Перспективы беспилотной авиации: от кластеров к отрасли". В числе вопросов - создание производства, инфраструктуры, а также строительство испытательного полигона, вопросы безопасности воздушного пространства и другие.

В Конгресс-холле "Торатау" партнеры форума - представители российской компании "Геоскан" демонстрируют собственные разработки.

Среди них - мощные аппараты, оснащенные самыми современными камерами для фото и видеосъемки. Они часто используются для кадастровых работ.

Компания имеет партнеров в 140 странах мира. Объем производства сегодня составляет сотни профессиональных беспилотников в год, а также тысячи учебных и шоу-дронов, - рассказала представитель компании Маргарита Бакустина.

Башкортостан сегодня - один из лидеров развития отрасли. Кроме созданного кластера, здесь идет серьезная подготовка специалистов на базе технических учебных заведений: Уфимского государственного технического авиационного университета, колледжей, кружков при центрах развития молодежи. Об этом рассказал представитель АНО "Центр стратегических разработок" Дим Булатов.

О серьезном уровне наших ребят говорит тот факт, что из 56 команд Всероссийского конкурса "Кибердрон" в финал вышли сразу две команды из Уфы.

Лучшими стали сборные Уфимского авиационного техникума УГАТУ и клуба моделирования при Уфимском моторостроительном производственном объединении.