В Башкирии продлят зимние каникулы школьников

Зимние каникулы школьников Башкирии продлятся с 31 декабря по 16 января. Об этом на оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин.

В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями Министерства просвещения РФ каникулы школьников должны начаться с 27-29 декабря 2021 и завершиться 10-11 января 2022 (включительно). Но окончательное решение принимается на местах.

По словам Айбулата Хажина, в башкирских школах сейчас сложилась "непростая ситуация" по ОРВИ и гриппу: в числе заболевших более 62,3 тысячи школьников и свыше тысячи педагогов. Кроме того, в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что предстоящие новогодние каникулы с 31 декабря по 16 января позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ.