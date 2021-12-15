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15.12.2021 12:54
Рубрика: Власть

В Башкирии в создание беспилотного вертолета вложат 1,7 миллиарда рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Федеральный фонд развития промышленности готов профинансировать на 1,7 миллиарда рублей проект беспилотного вертолета, созданием которого занимается Кумертауское авиационное производственное предприятие. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании межведомственной комиссии РБ и госкорпорации "Ростех", проходившем в рамках Международной недели бизнеса-2021 в Уфе.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

- Второй год подряд Кумертауское предприятие наращивает обороты. По итогам года объем продукции ожидается в размере 9,5 миллиарда рублей. Надеемся, что "выстрелит" проект по созданию беспилотной авиационной системы вертолетного типа, - сказал Радий Хабиров.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Также глава республики сообщил, что одной из ведущих компаний Станкостроительной промышленной группы, которую создает правление "Ростеха", станет НПО "Станкостроение". На развитие предприятия, которое базируется в Стерлитамаке, планируется направить около миллиарда рублей. Аналогичный объем инвестиций вложат и в создание новых мощностей Белебеевского завода "Автонормаль".

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