В Казани создадут виртуальный тур, посвященный Льву Толстому

Виртуальный тур "Лев Толстой. Казань. Университет" представили в Казанском федеральном университете. Мобильное приложение в формате аудиогида позволит пройтись по достопримечательным местам, связанным с детством и юностью писателя. Первыми оценили проект потомки Льва Николаевича - советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Владимир и Екатерина Толстые уверены, что новый тур познакомит с казанским периодом жизни писателя туристов со всего мира. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Шесть лет, с 1841 по 1847 год, провел Лев Толстой вместе с братьями и сестрой в Казани. Сюда рано осиротевших детей забрала из Ясной Поляны тетушка будущего писателя по отцу Пелагея Юшкова. Казанские страницы биографии классика хорошо изучены. В столице Татарстана о них помнят, это важная часть истории города. Тем удивительнее, что здесь до сих пор не было создано полноценного туристического маршрута по толстовским местам.

И вот за проект взялся Казанский федеральный университет, в чьих стенах учился юный граф, совместно с музеем-усадьбой "Ясная Поляна". Пока готова только презентационная модель тура. Завершить его планируют к 2022 году.

Известно, что длина маршрута будет около шести километров. В тур войдут почти 50 объектов. В том числе усадьба на улице Япеева, где жил Лев Толстой с братьями, комплекс зданий Казанского университета, 1-я Казанская мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, Кизический монастырь, Казанский Богородицкий монастырь, Варваринская церковь.

Тур задуман в форме квеста. На некоторых точках туристов ждут вопросы на эрудицию или знание произведений Льва Николаевича. Аудиогид разместят на международной бесплатной платформе "izi.travel" на четырех языках: русском, татарском, английском и китайском. Также здесь можно будет увидеть старинные фотографии достопримечательностей и услышать студенческие песни, которые пели в дни юности Толстого.

- Именно в Казани началось становление личности Льва Николаевича, формирование его характера. Переоценить важность и значение этого периода для всей дальнейшей биографии писателя невозможно, - отметил Владимир Толстой. - За такими проектами всегда стоит большая исследовательская работа. И когда кажется, что все уже известно, обязательно происходят открытия. Уверен, что они нас ждут.

Он напомнил, что в 2028 году исполнится 200 лет со дня рождения Льва Толстого. Уже сейчас в России начинается подготовка к празднованию этой даты. И столица Татарстана здесь сработала на опережение.

Прямая речь

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна":

- Мы с Владимиром Ильичом (Толстым) очень любим приезжать в Казань и гулять по улочкам, по которым ходил Лев Николаевич. А сейчас у меня будет возможность, находясь в Ясной Поляне, также бродить по этим местам, потому что существует виртуальная экскурсия. Безусловно, я поддерживаю этот проект. Уверена, что не только я, но и миллионы людей захотят прогуляться по этому виртуальному маршруту.