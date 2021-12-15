В Казани создадут виртуальный тур, посвященный Льву Толстому

Новости

Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
Госдума одобрила проект о правовом статусе таунхаусов 13:40
В Москве сдали самый известный городской долгострой 13:32
СК возбудил уголовное дело против главного инженера "Алросы" 13:31
Верховный суд снизил вдвое штраф за празднование дня города в пандемию 13:29
Десять регионов снизили затраты граждан на гаражную амнистию 13:28
Центр Гамалеи запатентовал средство для защиты младенцев от COVID-19 13:16
В Лозанне выведут автомобили из центра города 13:09
Проездные учащихся в Москве будут действовать с любой даты пополнения 13:07
Москвичей предупредили о морозах до -24 градусов 13:04
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски 12:58
В центре Москвы загорелась заброшенная школа 12:57
Алена Косторная рассказала, как сломала руку 12:56
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности 12:50
Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов 12:48
СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада 12:38
Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году 12:37
Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 13:25
Рубрика: Русское оружие

В Казани создадут виртуальный тур, посвященный Льву Толстому

Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 285(8636)
Виртуальный тур "Лев Толстой. Казань. Университет" представили в Казанском федеральном университете. Мобильное приложение в формате аудиогида позволит пройтись по достопримечательным местам, связанным с детством и юностью писателя. Первыми оценили проект потомки Льва Николаевича - советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.
Владимир и Екатерина Толстые уверены, что новый тур познакомит с казанским периодом жизни писателя туристов со всего мира. Фото: Александр Эшкинин/РГ Владимир и Екатерина Толстые уверены, что новый тур познакомит с казанским периодом жизни писателя туристов со всего мира. Фото: Александр Эшкинин/РГ
Владимир и Екатерина Толстые уверены, что новый тур познакомит с казанским периодом жизни писателя туристов со всего мира. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Шесть лет, с 1841 по 1847 год, провел Лев Толстой вместе с братьями и сестрой в Казани. Сюда рано осиротевших детей забрала из Ясной Поляны тетушка будущего писателя по отцу Пелагея Юшкова. Казанские страницы биографии классика хорошо изучены. В столице Татарстана о них помнят, это важная часть истории города. Тем удивительнее, что здесь до сих пор не было создано полноценного туристического маршрута по толстовским местам.

Фото: Мария Волкова
Три новогодних маршрута одного города: для новичков, бывалых и эстетов

И вот за проект взялся Казанский федеральный университет, в чьих стенах учился юный граф, совместно с музеем-усадьбой "Ясная Поляна". Пока готова только презентационная модель тура. Завершить его планируют к 2022 году.

Известно, что длина маршрута будет около шести километров. В тур войдут почти 50 объектов. В том числе усадьба на улице Япеева, где жил Лев Толстой с братьями, комплекс зданий Казанского университета, 1-я Казанская мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, Кизический монастырь, Казанский Богородицкий монастырь, Варваринская церковь.

Тур задуман в форме квеста. На некоторых точках туристов ждут вопросы на эрудицию или знание произведений Льва Николаевича. Аудиогид разместят на международной бесплатной платформе "izi.travel" на четырех языках: русском, татарском, английском и китайском. Также здесь можно будет увидеть старинные фотографии достопримечательностей и услышать студенческие песни, которые пели в дни юности Толстого.

- Именно в Казани началось становление личности Льва Николаевича, формирование его характера. Переоценить важность и значение этого периода для всей дальнейшей биографии писателя невозможно, - отметил Владимир Толстой. - За такими проектами всегда стоит большая исследовательская работа. И когда кажется, что все уже известно, обязательно происходят открытия. Уверен, что они нас ждут.

Он напомнил, что в 2028 году исполнится 200 лет со дня рождения Льва Толстого. Уже сейчас в России начинается подготовка к празднованию этой даты. И столица Татарстана здесь сработала на опережение.

Прямая речь

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна":

- Мы с Владимиром Ильичом (Толстым) очень любим приезжать в Казань и гулять по улочкам, по которым ходил Лев Николаевич. А сейчас у меня будет возможность, находясь в Ясной Поляне, также бродить по этим местам, потому что существует виртуальная экскурсия. Безусловно, я поддерживаю этот проект. Уверена, что не только я, но и миллионы людей захотят прогуляться по этому виртуальному маршруту.

В регионах Русское оружие История Экономика Туризм Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Совфед одобрил закон об организации региональной власти
Путин поговорил по телефону с девочкой Таней
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%
Задержаны четыре топ-менеджера по делу об аварии на шахте "Листвяжная"