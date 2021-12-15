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Рубрика: Культура

В нижегородском филиале "РГ" презентовали книгу о владыке Николае

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 285(8636)
В нижегородском филиале "РГ" презентовали сборник статей о владыке Николае.
Каким запомнился митрополит Николай (Кутепов) Фото: Николай Нестеренко Каким запомнился митрополит Николай (Кутепов) Фото: Николай Нестеренко
Каким запомнился митрополит Николай (Кутепов) Фото: Николай Нестеренко

В книгу "Пастырь добрый", посвященную митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Николаю (Кутепову), вошли воспоминания о нем людей, хорошо знавших владыку. Издание сборника статей приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода и 20-летию со дня кончины человека, управлявшего Горьковской (затем Нижегородской) епархией без малого четверть века - с 1977 по 2001 год.

Фото: обложка книги
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Каким он остался в памяти нижегородцев и жителей других регионов страны, почему до сих пор люди приходят в его усыпальницу за алтарем Спасского Староярмарочного собора и приносят цветы, а на богослужениях, посвященных его памяти, в храме так много людей - об этом рассказывает книга. Издание рассчитано на самый широкий круг читателей - не только тех, кто интересуется церковной историей и личностью митрополита Николая, но и всех, кто желает поучиться благочестию и житейской мудрости.

Издание этой книги - еще один шаг к тому, чтобы светлая память о владыке Николае сохранилась у нижегородцев. По словам Сергея Макова, директора нижегородского регионального фонда (НРФ) "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского", в книге отображено искреннее отношение людей к человеку-пастырю.

- Это не биография, а воспоминания разных - и по статусу, и по религиозным конфессиям - нижегородцев о митрополите Нижегородском и Арзамасском Николае. Нам всем нужно больше говорить о тех традициях и скрепах, которые были заложены им. Дело фонда - сохранить определенный консерватизм: говорить понятно и доходчиво для простых людей, что важны в этом мире семья, Родина, уважение к старшим. Это все говорил владыка. И мы стараемся продолжать его традиции, - отметил Сергей Маков.

Он сообщил, что "Пастырь добрый" - не первая книга о владыке, которая написана по инициативе фонда. В 2009 году увидело свет издание "Святитель земли Нижегородской. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов)", приуроченное к 85-летию со дня рождения владыки. Работа над книгой велась в течение двух лет. Автором-составителем выступила Ольга Букова, которая много лет была пресс-секретарем митрополита Николая.

По словам главного редактора издательства "Кварц" Ольги Наумовой, формат книги лучше всего подходит для сохранения памяти о митрополите Нижегородском и Арзамасском Николае.

- Книги останутся после нас. В этом издании появилась глава "Владыка глазами детей". Уходит поколение, которое общалось с митрополитом Николаем, но есть люди, которые знали его, будучи еще детьми. И это прекрасно. Значит, память о нем будет жива! - подчеркнула Ольга Наумова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия тоже поделился воспоминаниями о времени совместного служения с митрополитом Николаем на нижегородской земле, отметив в качестве отличительных черт его личности необыкновенно доброжелательное отношение к людям и преданность Церкви.

- Рассказать о митрополите Николае - о его служении Церкви, Отечеству, людям - и месяца мало. Он участник и инвалид Великой Отечественной войны. Ему приходилось многое претерпевать в те страшные годы. Но внешне и внутренне он показывал собой пример служения. На обеих стопах его не хватало по одной трети, поэтому он так странно ходил. До последнего дня своего он служил людям и Богу. Отец Николай располагал к себе своей открытостью, правдой, прямолинейностью и отеческой любовью! Нужды в епархии было много: восстановление храмов, школ... Владыка никогда не просил о помощи, люди все сами понимали и помогали. Тем самым они помогали не владыке, а себе, - тепло вспомнил друга епископ Илия.

По словам Олега Лавричева, председателя Думы Нижнего Новгорода и председателя попечительского совета НРФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая", книга "Пастырь добрый" богата фактическим материалом и издана в лучших традициях современной полиграфии.

- Мы можем гордиться, что на нашей нижегородской земле жил такой человек. Жил, трудился, обогащал нас своими знаниями, мудростью, которой щедро делился со всеми, кто к нему обращался. Человек исключительно глубокой веры был духовником, наставником для многих. Именно по инициативе и при непосредственном участии митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая начала возрождаться после десятилетий богоборчества Нижегородская епархия, - подчеркнул Олег Лавричев.

Именно при владыке начали возвращаться к жизни не только церкви и храмы, но и семинарии, духовные училища, воскресные школы. Это все было инициативой митрополита.

- И если мы говорим сегодня как о четвертой обители Пресвятой Богородицы на земле об известном на весь мир Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, то работа по его возрождению началась именно при владыке Николае и при его организационной поддержке. При его деятельном участии проходило и возвращение мощей преподобного Серафима Саровского. Книга дает возможность глубже познакомиться с богатой духовной жизнью святителя земли Нижегородской, - резюмировал Олег Лавричев, выразив уверенность в том, что нижегородцы проявят искренний интерес к изданию.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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Лев Шапошников, президент Нижегородского государственного педагогического университета (НГПУ) имени Кузьмы Минина, напомнил о выставке, связанной с митрополитом Николая.

- Она несет большой нравственно-духовный потенциал, - считает президент НГПУ. - Я общался со студентами, посетившими выставку. Она заставляет их задуматься о том, что такое Родина, патриотизм, служение. К слову, мы активно сотрудничаем с фондом: выпустили совместно издание "Православие и формирование исторической памяти: нижегородский контекст".

Справка "РГ"

Книга издана по инициативе НРФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Нижегородской митрополии, предприятий, организаций и частных лиц. Автор-составитель - журналист, сотрудник просветительского центра "Логос" Надежда Муравьева.

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