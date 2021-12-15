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15.12.2021 07:59
Рубрика: Власть

В Самарской области продолжат повышать качество питьевой воды

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в Самарской области построят и реконструируют 26 объектов водоснабжения и очистки воды. В этом году работы идут сразу на семи объектах.
Реконструкция систем водоснабжения обеспечит самарцев качественной питьевой водой. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области Реконструкция систем водоснабжения обеспечит самарцев качественной питьевой водой. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области
Реконструкция систем водоснабжения обеспечит самарцев качественной питьевой водой. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области

В соответствии с соглашением, заключенным с Минстроем России к 2025 году Самарской области необходимо достичь увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 85,7% до 91,1%, в том числе городского - с 88,7% до 94,9%. Для этого и будут модернизированы и построены 26 коммунальных объектов - общий объемом финансирования свыше 8,7 миллиардов рублей.

В связи с этим правительство Самарской области утвердило региональную госпрограмму "Чистая вода" на 2019-2024 годы, которая направлена на повышение качества питьевого водоснабжения населения.

В 2019 году благодаря проекту заработала новая система водоснабжения в селе Кандабулак Сергиевского района, где проживает более 800 человек. В 2020 году запустили новый водопровод в селе Калиновка Сергиевского района: качественную питьевую воду теперь получают более 1700 жителей. Реконструкция водозабора, НФС и водопровода в поселках Глушицкий и Пензено Большечерниговского района позволила обеспечить ресурсом еще 5,5 тысяч человек. Теперь жители получают питьевую воду централизованно.

Целевые показатели региональной составляющей федерального проекта в 2020 году исполнены в полном объеме, пояснили в минэнергетики и ЖКХ региона. Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 85,9%, городского - 88,7%. Кассовое исполнение проекта - 315,6 миллионов рублей.

В этом году в области идут работы сразу на семи объектах водоснабжения. Три из них - переходящие с 2020 года: реконструкции водозабора с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района и насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями в райцентре Большая Глушица, а также строительство Пестравского группового водопровода.

Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области
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На четырех объектах работы стартовали в этом году. Речь о реконструкции НФС существующих водозаборных сооружений в городе Отрадный, строительстве водопровода в селе Августовка Большечерниговского района, а также водоснабжении Нефтегорска (Ветлянский артезианский водозабор) и микрорайона "Е" в этом же городе. В 2021 году финансирование проекта "Чистая вода" составило 580,7 миллионов рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета - 489,2 миллионов рублей.

Ввод в эксплуатацию этих семи объектов позволит централизованно обеспечить качественной питьевой водой более 73 тысяч жителей городов и сел Самарской области.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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