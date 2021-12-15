В Удмуртии начнут штрафовать автомобилистов, мешающих уборке снега

Автомобилистов Удмуртии, мешающих уборке снега, будут штрафовать. Поправки к закону об административной ответственности за отдельные виды правонарушений одобрили депутаты Госсовета республики.

Размеры штрафов в парламенте уже утвердили. Минимальное денежное наказание для граждан составит от 1,5 до 4 тысяч, для должностных лиц - от 7 до 15 тысяч, для юридических лиц - от 20 до 60 тысяч рублей. За повторное нарушение суммы удваиваются.

При этом авторы поправок уточнили, что штраф ждет тех, кто не дает работать дворникам и снегоуборочной технике во дворах и на территориях общественных пространств. И касается лишь злостных нарушителей. Машина должна мешать как минимум неделю, что необходимо зафиксировать. Только после этого владельца можно наказать. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.