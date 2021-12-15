В Уфе обсудят возможности развития экспорта для бизнеса России

Стартовало мероприятие с регионального инженерно-конструкторского конкурса "Кибердром Башкортостан", цель которого - опережающая подготовка кадров для беспилотного кластера республики. Студенты получили возможность отработать основные навыки управления беспилотным воздушном судном прямо на презентационной площадке, где организовали обучающий workshop (ред. мастерскую).

Ключевым событием первого дня форума Международная неделя бизнеса - 2021 станет пленарное заседание "Экспорт и инвестиции: новые возможности", участники которого обсудят основные проблемы экспортеров - от продвижения продукции и услуг на внешних рынках и комплексной поддержки производителей экспортной продукции до создания механизмов кооперации российских компаний на зарубежных рынках.

15 декабря в рамках форума состоится открытие нового производственного комплекса индустриального парка "Уфимский" площадью 20 тысяч квадратных метров. Его строительство велось в рамках реализации национального проекта "Акселерация субъектов МСП" на территории Республики Башкортостан".

Фото: Петр Коннов/ РГ

Кроме того, на площадке форума пройдет заседание инвестиционного комитета РБ в формате "Инвестиционного часа" и целый ряд тематических сессий, посвященных бизнес-стратегиям по использованию социальной сети TikTok, сокращению выбросов парниковых газов, женскому предпринимательству, перспективам интернет-телевидения, эмоциональному интеллекту в бизнесе и беспилотной авиации. Также на площадке форума пройдет общее заседание межведомственной комиссии РБ и госкорпорации "РОСТЕХ".

Завершится первый день международного форума награждением победителей Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал".

Кстати, все дни проведения форума "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" на площадке конгресс-холла "Торатау" можно будет получить консультации по выходу бизнеса на новые рынки и потенциальных нишах для экспорта.