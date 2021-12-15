В Уфе обсудят возможности развития экспорта для бизнеса России

Новости

Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:31
Рубрика: Экономика

В Уфе обсудят возможности развития экспорта для бизнеса России

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
15 декабря в Уфе на площадке конгресс-холла "Торатау" открылся форум "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее". Первый день форума посвящен технологиям и экспорту.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

Стартовало мероприятие с регионального инженерно-конструкторского конкурса "Кибердром Башкортостан", цель которого - опережающая подготовка кадров для беспилотного кластера республики. Студенты получили возможность отработать основные навыки управления беспилотным воздушном судном прямо на презентационной площадке, где организовали обучающий workshop (ред. мастерскую).

В Уфе стартует Международная неделя бизнеса - 2021

Ключевым событием первого дня форума Международная неделя бизнеса - 2021 станет пленарное заседание "Экспорт и инвестиции: новые возможности", участники которого обсудят основные проблемы экспортеров - от продвижения продукции и услуг на внешних рынках и комплексной поддержки производителей экспортной продукции до создания механизмов кооперации российских компаний на зарубежных рынках.

15 декабря в рамках форума состоится открытие нового производственного комплекса индустриального парка "Уфимский" площадью 20 тысяч квадратных метров. Его строительство велось в рамках реализации национального проекта "Акселерация субъектов МСП" на территории Республики Башкортостан".

Фото: Петр Коннов/ РГ

Кроме того, на площадке форума пройдет заседание инвестиционного комитета РБ в формате "Инвестиционного часа" и целый ряд тематических сессий, посвященных бизнес-стратегиям по использованию социальной сети TikTok, сокращению выбросов парниковых газов, женскому предпринимательству, перспективам интернет-телевидения, эмоциональному интеллекту в бизнесе и беспилотной авиации. Также на площадке форума пройдет общее заседание межведомственной комиссии РБ и госкорпорации "РОСТЕХ".

Завершится первый день международного форума награждением победителей Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал".

Кстати, все дни проведения форума "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" на площадке конгресс-холла "Торатау" можно будет получить консультации по выходу бизнеса на новые рынки и потенциальных нишах для экспорта.

Фото: Петр Коннов/РГ
В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Чувашская республика ПФО Ульяновская область ПФО Удмуртия ПФО Татарстан Международная неделя бизнеса. Инвестиции в будущее.

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ"
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию