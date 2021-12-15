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15.12.2021 12:37
Рубрика: Власть

В Ульяновской области медикам говорят "спасибо" и возят их на экскурсии

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Участие в программе оздоровления и отдыха "Спасибо медикам!" в 2021 году принял участие 971 медицинский работник Ульяновской области. Очередные экскурсионные выезды состоялись 11 и 12 декабря в Тереньгульский, Сурский и Карсунский районы.
Фото: Минздрав Ульяновской области Фото: Минздрав Ульяновской области
Фото: Минздрав Ульяновской области

В них приняли участие более 60 человек. Насыщенная экскурсионная программа была основана на концепции отдыха от городской суеты, изучении родного края, экологической тематики.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
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Напомним, программа реабилитации "Спасибо медикам!" реализуется в Ульяновской области с целью оздоровления работников здравоохранения, задействованных в борьбе COVID-19, и их психоэмоциональной разгрузки. Мероприятия программы финансируются за счёт средств регионального бюджета. С начала 2021 года данной программой уже воспользовался 971 медицинский работник Ульяновской области.

Кроме того, в этом году в санаториях Ульяновской области получили санаторно-курортное лечение 570 медицинских работников, переболевших коронавирусной инфекцией.

- Акция "Спасибо медикам" - прекрасная, позитивная и очень добрая инициатива. Медики в прямом смысле слова находятся на передовой в борьбе со смертоносным заболеванием. Сегодня я насладилась свежим воздухом, природой. В общем, такое простое человеческое счастье, без суеты и городских проблем. Ну и, конечно, я узнала много интересных фактов, историй и легенд, связанных с родным краем, - поделилась впечатлениями участница программы, врач-гинеколог Центральной клинической медико-санитарной части им. В.А. Егорова Лариса Лебедева.

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