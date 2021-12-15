В Вятском госуниверситете прошел международный педагогический форум

В ВятГУ в рамках Международного педагогического форума "Детство в дискурсе перемен" прошла конференция "Инклюзивное пространство детства: кадры, технологии, практики".

В конференции приняли участие эксперты в области инклюзивного образования из более чем 30 регионов России, а также из США, Франции, Индии, КНР и Белоруссии.

- Россия - одна из первых стран, в которых роль профориентации и трудового воспитания детей с инвалидностью стали приоритетными направлениями работы. Об этом говорит и развитие национального движения "Абилимпикс", сказала на открытии конференции руководитель Проектного офиса ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства науки и высшего образования РФ Альбина Бикбулатова. - Сегодня дети, начиная с 14 лет, уже профессионально соревнуются в российских чемпионатах, а совсем недавно сформировалась тенденция, когда дети младшего школьного возраста уже показывают свое мастерство. Мы все прекрасно понимаем, что установка на активную социальную позицию и активное профессиональное развитие формируется именно в детстве.

Фото: ВятГУ

Ключевой темой для всех площадок конференции стало непрерывное инклюзивное образование, когда дети и взрослые с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья имеют доступ ко всем уровням образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим.

Открыла обсуждение кандидат психологических наук, проректор по инклюзивному образованию, директор Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Алехина:

"Сегодня высшее инклюзивное образование развивается с учетом того, как развивается общее инклюзивное образование. И динамику его развития принципиально важно учитывать всем тем, кто обучает человека профессии как на уровне среднего профессионального образования, так и высшего."

По информации Светланы Алехиной с каждым годом количество обучающихся с инвалидностью в общем образовании растет. Если в 2015 году обучающихся с ОВЗ и инвалидностью было больше 173 тысяч человек, то сегодня - почти 473 тысячи. Условием успешной реализации непрерывного инклюзивного образования детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ, эксперт считает модернизацию всех уровней образования и преемственность, которая заключается в сохранении результатов предыдущего уровня образования при переходе к последующему.

Фото: ВятГУ

Логичным продолжением обсуждения непрерывного инклюзивного образования стал круглый стол "Миссия сети РУМЦ в развитии инклюзивного профессионального и высшего образования". Участниками круглого стола стали представители 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, работающего на базе вузов России.

Кандидат психологических наук, директор РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета Наталья Борозинец выступила с докладом "Проектирование профессионально-личностного развития в процессе непрерывного образования: инклюзивные стратегии". Она рассказала о том, каким образом вузы могут сопровождать обучающихся с инвалидностью и помогать им строить свои профессиональные траектории.

-Проектирование профессионально-личностного развития нацелено на формирование социально-компетентных личностей, готовых оперативно реагировать на изменения как рынка труда, так и мира в целом. Как показывает опыт, ребята, сопровождаемые образовательными организациями в ходе обучения, легко трудоустраиваются, быстро адаптируются на рабочих местах и проявляют трудовую мобильность. То есть, такие выпускники, уже имея профессию, больше готовы к обучению новым профессиям, - рассказала Наталья Борозинец.

Фото: ВятГУ

Также эксперт отметила, что именно ресурсные учебно-методические центры являются тем звеном в системе инклюзивного высшего образования, которое способно и должно подталкивать вузы к совершенствованию работы с обучающимися с инвалидностью, внедряя новые методы, инструменты и стратегии инклюзивного образования.

В ходе круглого стола были представлены не только актуальные практики и инструменты ресурсных центров по повышению доступности высшего образования для людей с инвалидностью, но и опыт зарубежных коллег.

Доктор Бхушан Пунани рассказал об организации инклюзивного образования в Индии: "Наша задача сейчас - это гарантировать, чтобы любой ребенок мог пойти в школу и поступить в вуз. Мы тратим миллионы рупий, долларов на то, чтобы обеспечить возможность охватить всех детей. И я могу с гордостью сказать, что сегодня в Индии 2 миллиона детей с проблемами здоровья могут посещать обычные школы".

В своих докладах выступающие касались таких тем, как работа центров коллективного пользования специальными средствами обучения; обеспечение работы "горячей линии" РУМЦ по вопросам получения инклюзивного высшего образования; актуализация программ развития вузов в части обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; вариативность программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования; использование цифровых сервисов в инклюзивном высшем образовании и других. Судя по активному обсуждению докладов и количеству вопросов, которые участники задавали друг другу, сегодня ресурсные учебно-методические центры по обучению и инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья готовы меняться, развиваться, совершенствовать методы работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.

Результаты работы площадок конференции несомненно найдут отражение в дальнейшей работе сети РУМЦ.