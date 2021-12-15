Верховный суд снизил вдвое штраф за празднование дня города в пандемию

Верховный суд России снизил двое штраф, назначенный городским властям за проведение дня города в разгар пандемии. Как сообщает РИА Новости, наказана была администрация закрытого поселка Звездный в Пермском крае.

Праздник состоялся летом прошлого года. В регионе указом губернатора были запрещены любые массовые мероприятия численностью больше пяти человек. Тем не менее в июле администрация поселка провела День города. За это нижестоящий суд оштрафовал чиновников на 300 тысяч рублей.

Городские власти дошли до Верховного суда, пытаясь доказать, что никакого праздника не было. Однако высокая инстанция не согласилась с их доводами. Факт гуляний подтверждают протокол Роспотребнадзора, фотографии, рапорты сотрудников полиции. Вместе с тем наказание было смягчено: Верховный суд счел, что изначально к нарушителям применили не ту статью КоАП.

"За нарушение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации... юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса", - пояснил Верховный суд.

Эту же статью, кстати, применяют и к гражданам, не надевшим маски там, где положено. Дело администрации поселка было переквалифицировано, Верховный суд назначил штраф в 150 тысяч рублей.