Новости

Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
Госдума одобрила проект о правовом статусе таунхаусов 13:40
В Москве сдали самый известный городской долгострой 13:32
СК возбудил уголовное дело против главного инженера "Алросы" 13:31
Верховный суд снизил вдвое штраф за празднование дня города в пандемию 13:29
Десять регионов снизили затраты граждан на гаражную амнистию 13:28
Центр Гамалеи запатентовал средство для защиты младенцев от COVID-19 13:16
В Лозанне выведут автомобили из центра города 13:09
Проездные учащихся в Москве будут действовать с любой даты пополнения 13:07
Москвичей предупредили о морозах до -24 градусов 13:04
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски 12:58
В центре Москвы загорелась заброшенная школа 12:57
Алена Косторная рассказала, как сломала руку 12:56
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности 12:50
Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов 12:48
СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада 12:38
Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году 12:37
Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 13:29
Рубрика: Власть

Верховный суд снизил вдвое штраф за празднование дня города в пандемию

Текст: Владислав Куликов

Верховный суд России снизил двое штраф, назначенный городским властям за проведение дня города в разгар пандемии. Как сообщает РИА Новости, наказана была администрация закрытого поселка Звездный в Пермском крае.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски

Праздник состоялся летом прошлого года. В регионе указом губернатора были запрещены любые массовые мероприятия численностью больше пяти человек. Тем не менее в июле администрация поселка провела День города. За это нижестоящий суд оштрафовал чиновников на 300 тысяч рублей.

Городские власти дошли до Верховного суда, пытаясь доказать, что никакого праздника не было. Однако высокая инстанция не согласилась с их доводами. Факт гуляний подтверждают протокол Роспотребнадзора, фотографии, рапорты сотрудников полиции. Вместе с тем наказание было смягчено: Верховный суд счел, что изначально к нарушителям применили не ту статью КоАП.

"За нарушение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации... юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса", - пояснил Верховный суд.

Эту же статью, кстати, применяют и к гражданам, не надевшим маски там, где положено. Дело администрации поселка было переквалифицировано, Верховный суд назначил штраф в 150 тысяч рублей.

В регионах Власть Работа власти Судебная система Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Совфед одобрил закон об организации региональной власти
Путин поговорил по телефону с девочкой Таней
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%
Задержаны четыре топ-менеджера по делу об аварии на шахте "Листвяжная"
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России