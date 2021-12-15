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15.12.2021 16:59
Рубрика: Власть

Вероника Никишина: Сырьевой экспорт перестает доминировать

Текст: Айгуль Камаева (Уфа) , Олеся Нематова (Уфа)
За 10 месяцев 2021 российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов США, это больше чем за весь допандемийный 2018 год. Сырьевой экспорт перестает доминировать. Об этом 15 декабря в ходе пленарного заседания "Экспорт и инвестиции: новые возможности" на Международной неделе бизнеса-2021 в Уфе заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

- Десять лет назад мы с гордостью говорили, что сырьевой экспорт России скоро будет составлять менее 60 процентов от общего объема, а сейчас он - меньше 50 процентов. Остальное - несырьевой, который включает в себя энергетический и неэнергетический. Последний уже занимает 40 процентов в общем экспорте страны, - отметила Вероника Никишина.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По ее словам, в Башкирии общий объем экспорта за девять месяцев 2021 года увеличился на 17 процентов, а несырьевой неэнергетический - на 39 процентов. При этом регион наладил торговые отношения с 117 странами.

Вероника Никишина отметила: многие бизнесмены хотели бы работать на международной арене, но их останавливает страх и неопытность. Помочь им решиться на такой шаг может только реальная поддержка экспортного центра и региональной власти.

- Опыт работы Республики Башкортостан, ее меры поддержки бизнеса и алгоритмы работы с экспортерами мы приводим в пример другим регионам и тиражируем, - подчеркнула Вероника Никишина.

Она также отметила, что пандемия ускорила выход предприятий на торговые международные площадки. Многие, кто даже не думал о размещении своих товаров на маркетплейсах, рискнул и теперь вошел во вкус. 220 компаний Башкирии с помощью Российского экспортного центра открыли более 300 аккаунтов на электронных площадках и начали активно работать на них.

- Мы разрабатываем меры поддержки, анализируя опыт других субъектов страны и следуя рекомендациям экспертного центра. Эффект безусловно есть, - отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Также он рассказал, что в Башкирии стараются создать все условия для бизнеса, поэтому выезжают в другие страны, налаживают с ними связи, договариваются о сотрудничестве и нередко открывают свои представительства. Как, к примеру, недавно правительство РБ открыло свое представительство в Беларуси. Глава РБ признал, что все эти меры предполагают существенные траты, однако эффект от них будет значительно больше.

Напомним, в Уфе с 15 по 17 декабря проходит форум "Международная неделя бизнеса-2021: инвестиции в будущее", на котором представители региональной и федеральной власти, эксперты и предприниматели из разных стран обсуждают актуальные вопросы развития бизнеса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО Чувашская республика ПФО Ульяновская область ПФО Удмуртия ПФО Татарстан ПФО Саратовская область Международная неделя бизнеса. Инвестиции в будущее.

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