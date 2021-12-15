В Приангарье на площадке для отходов нашли более десяти мертвых собак

Прокуратура Иркутской области организовала проверку сообщений о найденных в деревне Карлук трупах собак. Информация подтвердилась, сообщили в надзорном ведомстве.

На площадке для сбора бытовых отходов обнаружено более 10 тел животных, передает "Интерфакс". Известно, что проверку проводят также сотрудники полиции. Правоохранительным и контролирующим органам предстоит дать оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

Раньше в деревне находился приют для бездомных собак, где годом ранее представители Росприроднадзора выявили нарушения, касающиеся содержания животных - они были истощены и больны. По данным ТАСС, приют принадлежал компании, заключившей контракты на отлов собак с несколькими муниципалитетами.