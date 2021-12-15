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Рубрика: Происшествия

Отравились более 70 тувинских кадетов

Текст: Надежда Столярчук (Кызыл)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
На карантин закрыли в Тыве школу-интернат "Тувинский кадетский корпус", где проходят обучение дети-сироты из разных регионов. Там произошла вспышка отравления среди воспитанников.

По данным регионального МЧС, в ночь с 13 на 14 декабря были госпитализированы 33 ребенка, которым врачи поставили предварительный диагноз - ОРВИ. А накануне утром с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться и другие воспитанники кадетского корпуса, их тоже пришлось госпитализировать.

В Саратовской области от отравления скончался третий ребенок

Сейчас в инфекционной больнице Кызыла находятся 74 кадета, из них 25 - в состоянии средней тяжести. При этом врачи уточнили диагноз: причиной заболевания детей стало не острое респираторное заболевание, как предполагалось поначалу, а пищевое отравление. Как рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг, уже создана комиссия, которая проводит эпидемиологическое расследование и выявляет, из-за чего произошло ЧП. По ее итогам будет найдена причина отравления и наказаны виновники случившегося.

Тем временем

В саратовском селе Александровка от отравления погибли трое детей и их тетя. Родителей дома не было. Мать находилась в командировке, а отец работал в ночную смену на заводе в соседнем городе Марксе. С детьми находилась бабушка. Как сообщили "РГ", отравления бытовым газом, судя по всему, не было. Сейчас следователями на экспертизы направлены медикаменты, предметы бытовой химии и продукты, находившиеся в доме.

Подготовил Андрей Куликов (Саратов)

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