Красноярская полиция провела обыски в мэрии Канска

Сотрудники полиции провели в администрации города Канска обыск, связанный с уголовным делом о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

В интересах следствия пресс-служба главка не раскрывает подробностей. По данным информационного агентства, обыски прошли в отделе по учету и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ мэрии, а также в кабинете замглавы города.

Мероприятия проводятся, по предварительным сведениям, в рамках уголовного дела "черного риелтора", продававшего чужие квартиры.