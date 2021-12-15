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Рубрика: Происшествия

Красноярская полиция провела обыски в мэрии Канска

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники полиции провели в администрации города Канска обыск, связанный с уголовным делом о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

В Перми банда "черных риелторов" пойдет под суд за хищение 12 млн

В интересах следствия пресс-служба главка не раскрывает подробностей. По данным информационного агентства, обыски прошли в отделе по учету и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ мэрии, а также в кабинете замглавы города.

Мероприятия проводятся, по предварительным сведениям, в рамках уголовного дела "черного риелтора", продававшего чужие квартиры.

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