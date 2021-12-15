После утечки хлора в Красноярском крае проверят ряд предприятий

Прокуратура организовала проверку в связи с ЧП в Железногорске Красноярского края. На территории бывшего завода в закрытом городе произошла утечка химического вещества. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 14 декабря на площадях обанкротившегося ОАО "Завод полупроводникового кремния" произошла разгерметизация цистерны с потенциально опасным содержимым. На место ЧП выехали специальные службы, в том числе химическая бригада, подразделения МЧС. Были эвакуированы 70 человек из близлежащего здания. Полиция обеспечила оцепление территории. Утечку оперативно устранили, угрозы населению нет, уточнили в прокуратуре.

Вечером состоялось заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор Александр Усс распорядился привлечь к работе по ликвидации возможных последствий происшествия профильные министерства. Минэкологии направило в Железногорск передвижную лабораторию, чтобы провести замеры воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ она не зафиксировала.

Глава региона поручил собрать информацию об аналогичных объектах, расположенных в крае, и провести их ревизию в кратчайшие сроки, рассказала пресс-служба регионального правительства.