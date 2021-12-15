Сестры-студентки из Омска разработали коллекцию русской верхней одежды

Новости

Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:20
Рубрика: Общество

Сестры-студентки из Омска разработали коллекцию русской верхней одежды

Сестры-студентки из Омска возвращают популярность народному костюму
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Омички Полина и Анна Григорьевы открыли ателье по пошиву современной верхней одежды в русском стиле.
Мужская линия одежды сестер Григорьевых выглядит броско и богато. Фото: Наталья Граф Мужская линия одежды сестер Григорьевых выглядит броско и богато. Фото: Наталья Граф
Мужская линия одежды сестер Григорьевых выглядит броско и богато. Фото: Наталья Граф

- Конечно, вряд ли кто-то сегодня выйдет на улицу в тех нарядах, в которых когда-то гуляли наши прадедушки и прабабушки, - считают юные дизайнеры. - Но носить вещи, переработанные на современный лад, сегодня не только уместно, но и модно. У сибиряков есть тяга к своим корням. И в последнее время она становится все ощутимей.

Фото: iStock
Моббер и сейфтизм: На Урале создали толковый словарь модных слов

- Мы с мужем старались всячески поддерживать их увлечения, - рассказывает мама мастериц Олеся Григорьева. - А идея шить верхнюю одежду самостоятельно пришла к нам совершенно случайно. Мы с дочками как-то целый день ездили по магазинам в поисках теплых вещей. Но подросткам не нравилось вообще ничего. В продаже были только однотипные пуховики и серые мутоновые пальто. В результате я окончательно вымоталась и предложила девочкам самим придумывать себе зимние наряды.

Дома сестры дали волю фантазии и нарисовали шубки "из сказки", в которых могли когда-то ходить юные княгини или боярыни. С необычным узором по подолу, капюшоном, отороченным мехом, и расклешенными рукавами. Шубы шили всей семьей, включая папу и четверых маленьких братьев.

- Первый раз мы надели их, когда пришли в школу сдавать аттестационные экзамены за четверть, - вспоминает Полина. - Нас с Аней тут же окружила толпа младшеклассников. Дети подумали, что мы Снегурочки и принесли им подарки.

А на улице прохожие останавливались, доставали мобильники и начинали снимать сестер.

- У нас постоянно спрашивали, где мы купили такую необычную одежду и как ее можно заказать, - говорит Аня. - Тогда мы с сестрой поняли, что многие люди на самом деле хотят одеваться ярко и интересно. Чтобы было видно, что это настоящие сибиряки.

Школьные аттестаты находящиеся на семейном образовании Григорьевы получили досрочно. Мечтая овладеть всеми секретами швейного мастерства, подали документы в колледж. Однако быстро разочаровались.

- Учебная программа сильно отстала от реальной жизни, - признаются Полина и Анна. - Весь первый год обучения мы должны были шить только трусы и фартуки. На втором - юбки. И только на третьем - плечевые изделия. Техника в классе была настолько старой, что постоянно дребезжала и выходила из строя. А научиться шить из всей группы хотели только мы. Остальные девочки пришли сюда вынужденно, потому что не смогли поступить туда, куда хотели. Было обидно, что профессия швеи считается непопулярной и низкооплачиваемой.

Сестры перевелись дистанционно в вуз, но шить не бросили. Тогда на семейном совете супруги Григорьевы решили купить дочкам швейное оборудование и найти педагога. Откликнулась пожилая учительница. Более сорока лет она шила наряды для омских театров и смогла заинтересовать студенток. Полина и Анна увлеклись фольклорными традициями и народным костюмом.

- Национальный костюм - неиссякаемый источник для творчества многих дизайнеров, - говорит Полина. - Но мы заметили, что в основном в продажу поступает повседневная одежда с элементами этники - платья, рубахи, сарафаны. А подходящую к ним верхнюю одежду действительно невозможно найти.

Фото: Виталий Тимкив/ ТАСС
Как российские швейники борются за "место под солнцем" за рубежом

Сестры Григорьевы разработали свою собственную коллекцию верхней русской одежды. Она выглядит самобытно и празднично. Но при этом еще и весьма удобна в быту. К примеру, куртки из парчи на меховой подстежке созданы специально для автоледи. Рукава благодаря вшитому замку-молнии не сковывают движения за рулем. Все швы обработаны светоотражающим кантом. Теплый кокошник защищает уши и голову от ветра. А мужская косуха "хозяин-барин" не требует глажки после стирки, не теряет цвет и вообще не мнется.

- Когда мы изучали крой наших национальных костюмов, то были поражены гениальностью конструкций, - рассказывают сестры. - Они выпрямляют осанку, придают стать фигуре. Сразу появляется уверенность в себе.

Омички рассчитывали, что их одеждой в первую очередь заинтересуются молодые модницы. Однако первые заказы к Григорьевым начали поступать от дам в возрасте, весе и статусе. А мужская линейка неожиданно приглянулась жителям южных городов. "Выглядит броско и богато", - пишут отзывы клиенты.

Фонд "Магия моды" представил лучшие работы конкурса онлайн-рисунка модельеров

Текст: Сусанна Альперина

Наталия Козлова, президент Культурно-просветительского фонда "Магия моды", куратор выставки и конкурса, посвященного Н.П. Ламановой:

В таких сапожках и древнерусская княжна согласилась бы покрасоваться. Фото: REUTERS

В Махачкале на базе школы-интерната открылась швейная мастерская

- Тема возрождения традиций сегодня очень волнует молодежь. Мы убедились в этом, когда объявили конкурс онлайн-рисунка среди юниоров и молодежи в честь юбилея великого русского модельера Н.П. Ламановой. Культурно-просветительский фонд "Магия моды" совместно с Фондом президентских грантов, Музеем МХАТ, минпромторгом и другими нашими партнерами приняли более 500 заявок из разных уголков России. Рисунки оказались столь самобытными и яркими, что наш фонд представил 110 лучших работ на выставке "Гений в юбке и ее эпоха", посвященной творческой жизни замечательного мастера.

Такое пальто по мотивам одежды народов Севера было создано великой Ламановой 100 лет назад. Автор реконструкции - Ольга Мокряк-Пономарева. Фото: Наталия Козлова

Конечно, талантливых юных творцов надо поддерживать. Теперь мы решили развивать идеи конкурса, поскольку именно юные и молодые могут принести свежие идеи в мир многонациональной российской моды.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ"
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии