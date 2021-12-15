Сестры-студентки из Омска разработали коллекцию русской верхней одежды

Омички Полина и Анна Григорьевы открыли ателье по пошиву современной верхней одежды в русском стиле.

- Конечно, вряд ли кто-то сегодня выйдет на улицу в тех нарядах, в которых когда-то гуляли наши прадедушки и прабабушки, - считают юные дизайнеры. - Но носить вещи, переработанные на современный лад, сегодня не только уместно, но и модно. У сибиряков есть тяга к своим корням. И в последнее время она становится все ощутимей.

- Мы с мужем старались всячески поддерживать их увлечения, - рассказывает мама мастериц Олеся Григорьева. - А идея шить верхнюю одежду самостоятельно пришла к нам совершенно случайно. Мы с дочками как-то целый день ездили по магазинам в поисках теплых вещей. Но подросткам не нравилось вообще ничего. В продаже были только однотипные пуховики и серые мутоновые пальто. В результате я окончательно вымоталась и предложила девочкам самим придумывать себе зимние наряды.

Дома сестры дали волю фантазии и нарисовали шубки "из сказки", в которых могли когда-то ходить юные княгини или боярыни. С необычным узором по подолу, капюшоном, отороченным мехом, и расклешенными рукавами. Шубы шили всей семьей, включая папу и четверых маленьких братьев.

- Первый раз мы надели их, когда пришли в школу сдавать аттестационные экзамены за четверть, - вспоминает Полина. - Нас с Аней тут же окружила толпа младшеклассников. Дети подумали, что мы Снегурочки и принесли им подарки.

А на улице прохожие останавливались, доставали мобильники и начинали снимать сестер.

- У нас постоянно спрашивали, где мы купили такую необычную одежду и как ее можно заказать, - говорит Аня. - Тогда мы с сестрой поняли, что многие люди на самом деле хотят одеваться ярко и интересно. Чтобы было видно, что это настоящие сибиряки.

Школьные аттестаты находящиеся на семейном образовании Григорьевы получили досрочно. Мечтая овладеть всеми секретами швейного мастерства, подали документы в колледж. Однако быстро разочаровались.

- Учебная программа сильно отстала от реальной жизни, - признаются Полина и Анна. - Весь первый год обучения мы должны были шить только трусы и фартуки. На втором - юбки. И только на третьем - плечевые изделия. Техника в классе была настолько старой, что постоянно дребезжала и выходила из строя. А научиться шить из всей группы хотели только мы. Остальные девочки пришли сюда вынужденно, потому что не смогли поступить туда, куда хотели. Было обидно, что профессия швеи считается непопулярной и низкооплачиваемой.

Сестры перевелись дистанционно в вуз, но шить не бросили. Тогда на семейном совете супруги Григорьевы решили купить дочкам швейное оборудование и найти педагога. Откликнулась пожилая учительница. Более сорока лет она шила наряды для омских театров и смогла заинтересовать студенток. Полина и Анна увлеклись фольклорными традициями и народным костюмом.

- Национальный костюм - неиссякаемый источник для творчества многих дизайнеров, - говорит Полина. - Но мы заметили, что в основном в продажу поступает повседневная одежда с элементами этники - платья, рубахи, сарафаны. А подходящую к ним верхнюю одежду действительно невозможно найти.

Сестры Григорьевы разработали свою собственную коллекцию верхней русской одежды. Она выглядит самобытно и празднично. Но при этом еще и весьма удобна в быту. К примеру, куртки из парчи на меховой подстежке созданы специально для автоледи. Рукава благодаря вшитому замку-молнии не сковывают движения за рулем. Все швы обработаны светоотражающим кантом. Теплый кокошник защищает уши и голову от ветра. А мужская косуха "хозяин-барин" не требует глажки после стирки, не теряет цвет и вообще не мнется.

- Когда мы изучали крой наших национальных костюмов, то были поражены гениальностью конструкций, - рассказывают сестры. - Они выпрямляют осанку, придают стать фигуре. Сразу появляется уверенность в себе.

Омички рассчитывали, что их одеждой в первую очередь заинтересуются молодые модницы. Однако первые заказы к Григорьевым начали поступать от дам в возрасте, весе и статусе. А мужская линейка неожиданно приглянулась жителям южных городов. "Выглядит броско и богато", - пишут отзывы клиенты.