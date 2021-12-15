Суды начали строже наказывать за угрозы в пьяном виде

Смягчить свою участь пытался житель Новосибирска некий гражданин С. Весной этого года суд отправил его на год в колонию за угрозы. Надо сказать, что этот человек в некотором роде старый знакомый и судьям, и прокурорам: неоднократно был судим, не раз сидел. В этот раз он, вооружившись пистолетом и молотком, пытался запугать двух человек. Поэтому и наказание получилось достаточно строгим для такого преступления.
Статья 119 УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы. Однако обычно суды все-таки дают более мягкие наказания за горячие слова. В данном же деле против подсудимого сыграло и то, что он в момент преступления был пьян. Это было признано отягчающим обстоятельством.
Сам подсудимый не согласился с тем, что ему накинули срок за пьяный язык, и попытался обжаловать приговор. Но нет, выяснилось: за угрозы, слетевшие с пьяного языка, действительно надо судить строже.
"Вывод суда о необходимости признания состояния алкогольного опьянения С. в момент совершения преступлений отягчающим обстоятельством надлежащим образом в приговоре мотивирован и сомнений в своей правильности не вызывает", - подчеркнул кассационный суд.
Во-первых, продолжила высокая инстанция, сам факт того, что человек был пьян, сомнения не вызывает. Во-вторых, "характер действий осужденного и обстоятельства совершения преступления свидетельствует о влиянии состояния опьянения на его поведение при совершении преступления". Иными словами, есть основания полагать, что на преступление человека толкнула водка.
Напомним, в советское время состояние алкогольного опьянения автоматически отягчало вину. Потом на какое-то время от такого подхода отказались. Юристы спорили, одни говорили, что советский подход был правильным. Другие считали, что убийство остается убийством, независимо от того, трезвый или пьяный негодяй ударил ножом. А значит, мол, всегда наказывать за пролитую кровь надо одинаково.
Но в итоге победил разумный компромисс: согласно действующим правилам, суды должны решать индивидуально.
Как поясняют юристы, в некоторых преступлениях, действительно, не имеет значения, был человек под градусом или нет. Допустим, если его поймали на взятке: пусть даже в момент получения конверта человек был пьян, роли это не играет, не водка его толкнула на преступление. С другой стороны, пьяной драки, пролитой крови или просто угроз часто могло и не быть, если бы не спиртное. Поэтому алкоголь в крови при угрозах теперь утяжеляет наказание.