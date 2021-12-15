Суды начали строже наказывать за угрозы в пьяном виде

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал отягчающим обстоятельством состояние опьянения при угрозах. Значит, наказывать за пугающие слова пьяного надо строже.

Смягчить свою участь пытался житель Новосибирска некий гражданин С. Весной этого года суд отправил его на год в колонию за угрозы. Надо сказать, что этот человек в некотором роде старый знакомый и судьям, и прокурорам: неоднократно был судим, не раз сидел. В этот раз он, вооружившись пистолетом и молотком, пытался запугать двух человек. Поэтому и наказание получилось достаточно строгим для такого преступления.

Статья 119 УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы. Однако обычно суды все-таки дают более мягкие наказания за горячие слова. В данном же деле против подсудимого сыграло и то, что он в момент преступления был пьян. Это было признано отягчающим обстоятельством.

Сам подсудимый не согласился с тем, что ему накинули срок за пьяный язык, и попытался обжаловать приговор. Но нет, выяснилось: за угрозы, слетевшие с пьяного языка, действительно надо судить строже.

"Вывод суда о необходимости признания состояния алкогольного опьянения С. в момент совершения преступлений отягчающим обстоятельством надлежащим образом в приговоре мотивирован и сомнений в своей правильности не вызывает", - подчеркнул кассационный суд.

Во-первых, продолжила высокая инстанция, сам факт того, что человек был пьян, сомнения не вызывает. Во-вторых, "характер действий осужденного и обстоятельства совершения преступления свидетельствует о влиянии состояния опьянения на его поведение при совершении преступления". Иными словами, есть основания полагать, что на преступление человека толкнула водка.

Напомним, в советское время состояние алкогольного опьянения автоматически отягчало вину. Потом на какое-то время от такого подхода отказались. Юристы спорили, одни говорили, что советский подход был правильным. Другие считали, что убийство остается убийством, независимо от того, трезвый или пьяный негодяй ударил ножом. А значит, мол, всегда наказывать за пролитую кровь надо одинаково.

Но в итоге победил разумный компромисс: согласно действующим правилам, суды должны решать индивидуально.

Как поясняют юристы, в некоторых преступлениях, действительно, не имеет значения, был человек под градусом или нет. Допустим, если его поймали на взятке: пусть даже в момент получения конверта человек был пьян, роли это не играет, не водка его толкнула на преступление. С другой стороны, пьяной драки, пролитой крови или просто угроз часто могло и не быть, если бы не спиртное. Поэтому алкоголь в крови при угрозах теперь утяжеляет наказание.